Моторошна ДТП на Полтавщині: водій згорів разом з автомобілем



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Toyota LiteAce згоріла разом з водієм

Водій автомобіля Toyota LiteAce не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Полтавщині після зіткнення загорівся автомобіль, його водій загинув. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.

«Жахлива ДТП сталася поблизу села Бутенко. Вчора, близько 20-ї години, водій автомобіля Toyota LiteAce не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автомобілем Skoda Octavia, який рухався у зустрічному напрямку. У результаті дорожньо-транспортної пригоди сталось загорання автомобіля Toyota LiteAce. Водій загинув та згорів разом з автомобілем», - повідомили у патрульній поліції у Facebook.

Інші учасники ДТП, як зазначається, доставлені до лікарні.

Як повідомлялося, уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба, який разом з двома синами у неділю потрапив в аварію, перебуває в реанімації у тяжкому стані.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.

Кулеба зараз у стані середньої тяжкості перебуває у лікарні Феофанія. А от старший син уповноваженого президента Тимофій перебуває у важкому стані. Наразі він в інтенсивному неврологічному відділенні.