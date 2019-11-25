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    Моторошна ДТП на Полтавщині: водій згорів разом з автомобілем

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    Toyota LiteAce згоріла разом з водієм&nbsp; - Моторошна ДТП на Полтавщині: водій згорів разом з автомобілем
    Toyota LiteAce згоріла разом з водієм 

    Водій автомобіля Toyota LiteAce не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу

    Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Полтавщині після зіткнення загорівся автомобіль, його водій загинув. Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.

    «Жахлива ДТП сталася поблизу села Бутенко. Вчора, близько 20-ї години, водій автомобіля Toyota LiteAce не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автомобілем Skoda Octavia, який рухався у зустрічному напрямку. У результаті дорожньо-транспортної пригоди сталось загорання автомобіля Toyota LiteAce. Водій загинув та згорів разом з автомобілем», - повідомили у патрульній поліції у Facebook.

    Інші учасники ДТП, як зазначається, доставлені до лікарні.

    Як повідомлялося, уповноважений  президента з прав дитини Микола Кулеба, який разом з двома синами у неділю потрапив в аварію, перебуває в реанімації у тяжкому стані.

    Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП.

    Кулеба зараз у стані середньої тяжкості перебуває у лікарні ФеофаніяА от старший син уповноваженого президента Тимофій перебуває у важкому стані. Наразі він в інтенсивному неврологічному відділенні.

    пожежа ДТП водій автомобіль Полтавщина поліція Микола Кулеба
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