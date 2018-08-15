У Харкові помер чоловік, в якого виявили ботулізм



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Чоловік та його дружина їли рибу

Дружина з аналогічним діагнозом досі залишається в реанімації у тяжкому стані

У Харкові в лікарні помер чоловік, у якого був діагностований ботулізм. Про це повідомили у прес-службі Харківської ОДА.

За відомостями прес-служби, двом госпіталізованим, які виявилися чоловіком і дружиною, медики ввели сиворотку проти ботулізму. Незважаючи на зусилля лікарів, сьогодні, 15 серпня, по обіді чоловік помер у лікарні. Його дружина з аналогічним діагнозом залишається в реанімації у важкому стані.

У Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області повідомили, що постраждалі були госпіталізовані до реанімаційного відділення обласної клінічної інфекційної лікарні вчора, 14 серпня. Фахівці з'ясували, що захворювання пов'язано із вживанням риби (лящ). Для встановлення походження небезпечного продукту Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області розпочало розслідування.

За сім місяців поточного року в Україні зареєстровано понад 60 потерпілих від ботулізму осіб. Четверо осіб померли. В Харківській області з початку року це вже третій та четвертий випадок захворювання.