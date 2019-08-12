У Харкові порушник втікав від патрульних і скоїв ДТП



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Патрульні на Toyota Prius переслідували автомобіль Opel Astra, водій якого порушив правила дорожнього руху Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

Під час руху порушник здійснив різке гальмування та маневр вправо, внаслідок чого сталося зіткнення його авто з машиною патрульних та Daewoo Lanos

У Харкові внаслідок аварії, яка сталася на проспекті Науки, постраждали двоє працівників Управління патрульної поліції в Харківській області.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

ДТП сталася 11 серпня близько 22:40.

Встановлено, що під час чергування працівник патрульної поліції на службовому автомобілі Toyota Prius з увімкненими звуковими та проблисковими спецсигналами червоного та синього кольору переслідував автомобіль Opel Astra, водій якого порушив правила дорожнього руху і намагався зникнути з місця.

Під час руху порушник здійснив різке гальмування та маневр вправо, внаслідок чого сталося зіткнення його автомобіля з машиною патрульних та Daewoo Lanos, який рухався попереду нього у попутному напрямку.

У результаті ДТП постраждали двоє пасажирів Toyota Prius, які отримали легкі тілесні ушкодження.

«Водій автомобіля Opel Astra від проведення судово-медичного обстеження на алкоголь відмовився», - додали в поліції.

Інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського відділу поліції. Триває з’ясування усіх обставин події.

Нагадаємо, у Житомирській області на трасі Шепетівка – Чуднів – Бердичів сталася смертельна аварія, в якій загинув правоохоронець.