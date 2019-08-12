У Харкові порушник втікав від патрульних і скоїв ДТП
Патрульні на Toyota Prius переслідували автомобіль Opel Astra, водій якого порушив правила дорожнього руху
Під час руху порушник здійснив різке гальмування та маневр вправо, внаслідок чого сталося зіткнення його авто з машиною патрульних та Daewoo Lanos
У Харкові внаслідок аварії, яка сталася на проспекті Науки, постраждали двоє працівників Управління патрульної поліції в Харківській області.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.
ДТП сталася 11 серпня близько 22:40.
Встановлено, що під час чергування працівник патрульної поліції на службовому автомобілі Toyota Prius з увімкненими звуковими та проблисковими спецсигналами червоного та синього кольору переслідував автомобіль Opel Astra, водій якого порушив правила дорожнього руху і намагався зникнути з місця.
Під час руху порушник здійснив різке гальмування та маневр вправо, внаслідок чого сталося зіткнення його автомобіля з машиною патрульних та Daewoo Lanos, який рухався попереду нього у попутному напрямку.
У результаті ДТП постраждали двоє пасажирів Toyota Prius, які отримали легкі тілесні ушкодження.
«Водій автомобіля Opel Astra від проведення судово-медичного обстеження на алкоголь відмовився», - додали в поліції.
Інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського відділу поліції. Триває з’ясування усіх обставин події.
Нагадаємо, у Житомирській області на трасі Шепетівка – Чуднів – Бердичів сталася смертельна аварія, в якій загинув правоохоронець.