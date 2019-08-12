  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Харкові порушник втікав від патрульних і скоїв ДТП

    • Розсилка
    <p>Патрульні на Toyota Prius переслідували автомобіль Opel Astra, водій якого порушив правила дорожнього руху</p> - У Харкові порушник втікав від патрульних і скоїв ДТП

    Патрульні на Toyota Prius переслідували автомобіль Opel Astra, водій якого порушив правила дорожнього руху

    Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

    Під час руху порушник здійснив різке гальмування та маневр вправо, внаслідок чого сталося зіткнення його авто з машиною патрульних та Daewoo Lanos

    У Харкові внаслідок аварії, яка сталася на проспекті Науки, постраждали двоє працівників Управління патрульної поліції в Харківській області.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

    ДТП сталася 11 серпня близько 22:40.

    Встановлено, що під час чергування працівник патрульної поліції на службовому автомобілі Toyota Prius з увімкненими звуковими та проблисковими спецсигналами червоного та синього кольору переслідував автомобіль Opel Astra, водій якого порушив правила дорожнього руху і намагався зникнути з місця.

    Читайте також

    Під час руху порушник здійснив різке гальмування та маневр вправо, внаслідок чого сталося зіткнення його автомобіля з машиною патрульних та Daewoo Lanos, який рухався попереду нього у попутному напрямку.

    У результаті ДТП постраждали двоє пасажирів Toyota Prius, які отримали легкі тілесні ушкодження.

    «Водій автомобіля Opel Astra від проведення судово-медичного обстеження на алкоголь відмовився», - додали в поліції.

    Інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Шевченківського відділу поліції. Триває з’ясування усіх обставин події.

    Нагадаємо, у Житомирській області на трасі Шепетівка – Чуднів – Бердичів сталася смертельна аварія, в якій загинув правоохоронець.

    Читайте також
    Харків Національна поліція України ДТП кримінал водій автомобіль аварія поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ