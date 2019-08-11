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    Політика

    У Житомирській області внаслідок аварії загинуло четверо людей, серед яких правоохоронець

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    У Житомирській області внаслідок аварії загинуло четверо людей, серед яких правоохоронець

    Водій «Пежо» не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу

    У Житомирській області на трасі Шепетівка – Чуднів – Бердичів сталася смертельна аварія, в якій загинув правоохоронець.

    Про це повідомляє прес-служба поліції Житомирської області

    Аварія сталася вчора пізно увечері в м. Чуднів, «ВАЗ» та «Пежо» зіткнулися лоб у лоб. За кермом останньої машини був 29-річний старший оперуповноважений Управління карного розшуку ГУНП. Він не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу. 

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    Внаслідок аварії водій «ВАЗ» та 55-річний пасажир загинули на місці аварії, водія «Пежо» та 55-річну пасажирку «ВАЗ» госпіталізували до Чуднівської лікарні. Згодом постраждалі померли в лікарні. 

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Всі матеріали справи передадуть до ДБР. 

    Раніше повідомлялося, у ДТП на Полтавщині загинула відома харківська балерина.

    На Вінниччині у ДТП постраждали троє дітей.

    Нагадаємо, на Полтавщині спіймали водія з перевищенням у 16 разів норми алкоголю.

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