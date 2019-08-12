На Одещині в ДТП загинули четверо людей



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Аварія сталася біля села Струмок Фото: Відділ комунікації поліції Одеської області

Fiat, здійснюючи обгін автомобіля, що рухався попереду, виїхав на зустрічну смугу

На автошляху «Татарбунари-Вилкове» внаслідок зіткнення трьох автомобілів загинули четверо людей та ще двоє – госпіталізовані.

Про це 12 серпня повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області

Аварія сталася біля села Струмок.

«Попередньо встановлено, що Fiat, здійснюючи обгін автомобіля, що рухався попереду, виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з Toyota. Пошкодження отримав також Volkswagen, що, рухаючись позаду, в’їхав у Toyota», - заявили в поліції.

В результаті зіткнення загинули водій та двоє пасажирів Fiat - жителі Ізмаїла, 2000, 2001 та 1990 р. н., а також пасажир Toyota - житель Київської області, 1953 р.н.

Крім того, тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості отримали жінка-водій Toyota - жителька Київської області, 1970 р.н., та пасажир Fiat - житель Ізмаїла, 2000 р.н. Обидва госпіталізовані.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Житомирській області зіткнулися пасажирський мікроавтобус та легковий автомобіль BMW. В ДТП постраждали 24 людини.