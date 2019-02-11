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    У Харкові посеред вулиці сталося зухвале вбивство

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    <p>За попередньою інформацією, зловмисник вийшов з автомобіля &laquo;Hyundai&raquo; (державний знак &laquo;АХ1898ВА&raquo;)</p> - У Харкові посеред вулиці сталося зухвале вбивство

    За попередньою інформацією, зловмисник вийшов з автомобіля «Hyundai» (державний знак «АХ1898ВА»)

    Поліція розшукує вбивцю

    У Харкові на вулиці Вокзальній в понеділок, 11 лютого, невідомий вбив 55-річного водія автомобіля.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

    «Повідомлення про вбивство надійшло до Основ’янського відділу поліції  о 12:43. У скоєнні злочину підозрюється чоловік середнього зросту, на вигляд 25-30 років. Був одягнутий у куртку темного кольору», - заявили в поліції.

    За попередньою інформацією, невідомий вийшов з автомобіля «Hyundai» (державний знак «АХ1898ВА») та вбив водія автівки, після чого зник у невідомому напрямку.

    Інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень. Вирішується питання щодо кваліфікації події за статтею 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

    Працівники поліції вживають заходів щодо встановлення особи зловмисника та його затримання.

    Поліція Харкова звертається до громадян з проханням, якщо вам відома будь-яка інформація або ви стали свідком цього вбивства, повідомити до поліції за телефонами: 093-31-61-983, 095-58-01-420, 067-57-72-716 або 102.

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