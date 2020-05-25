У Харкові відновило роботу метро після двомісячної перерви



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Метро у Харкові знову працює

У підприємстві заявили, що пускатимуть у метро лише пасажирів у масках чи респіраторах

Із 5:30 ранку 25 травня Харківський метрополітен відновив роботу в рамках ослаблення карантину в Україні.

Про це повідомляється на сторінці харківської підземки в Facebook.

Відзначається, що пасажирів будуть пускати в метро тільки при наявності маски або респіратора.

Нагадаємо, вранці 25 травня також відновили роботу всі лінії Київського метрополітену. Як розповіла раніше заступниця директора КП «Київський метрополітен» Наталка Макогон, метро працюватиме в максимально інтенсивному режимі, піковому, 1,5 хвилини буде перерва між поїздами. У міжпіковий час інтервали будуть звичними - до двох-трьох хвилин.

Метро в Києві, Харкові та Дніпрі не працювало два місяці через пандемію коронавірусу.