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    У Харкові відновило роботу метро після двомісячної перерви

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    Метро у Харкові знову працює&nbsp; - У Харкові відновило роботу метро після двомісячної перерви
    Метро у Харкові знову працює 

    У підприємстві заявили, що пускатимуть у метро лише пасажирів у масках чи респіраторах

    Із 5:30 ранку 25 травня Харківський метрополітен відновив роботу в рамках ослаблення карантину в Україні.

    Про це повідомляється на сторінці харківської підземки в Facebook.

    Відзначається, що пасажирів будуть пускати в метро тільки при наявності маски або респіратора.

    Нагадаємо, вранці 25 травня також відновили роботу всі лінії Київського метрополітену. Як розповіла раніше заступниця директора КП «Київський метрополітен» Наталка Макогон, метро працюватиме в максимально інтенсивному режимі, піковому, 1,5 хвилини буде перерва між поїздами. У міжпіковий час інтервали будуть звичними - до двох-трьох хвилин.

    Метро в Києві, Харкові та Дніпрі не працювало два місяці через пандемію коронавірусу.

     

    Харків метро карантин транспорт
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