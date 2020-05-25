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    Запуск метро не врятував Київ від колапсу: місто скували затори (карта)

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    Запуск метро не врятував Київ від колапсу: місто скували затори (карта)

    Серйозні тягнучки на всіх в'їздах у столицю

    Станом на ранок 25 травня на дорогах Києва величезні затори. Серйозно ускладнено рух на всіх в’їздах у Київ. Про це свідчать дані Google Maps.

    Тягнучки на всіх мостах через Дніпро у напрямку правого берега: мосту Метро, мосту Патона, Північному та Південному мостах, Дарницькому.

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    Також затори на Броварському проспекті, проспекті Романа Шухевича, Дарницькому шосе, Набережному шосе, проспекті Бажана, проспекті Лобановського, проспекті Перемоги, на Голосіївському проспекті, вул. Новокостянтинівській та ін.

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    Крім того, затори спостерігаються на вулицях у центрі Києва.

    Як повідомлялося, сьогодні, 25 травня, Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину.

    З 23 травня Київ відновив роботу наземного пасажирського транспорту.

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