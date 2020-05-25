Запуск метро не врятував Київ від колапсу: місто скували затори (карта)



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Серйозні тягнучки на всіх в'їздах у столицю

Станом на ранок 25 травня на дорогах Києва величезні затори. Серйозно ускладнено рух на всіх в’їздах у Київ. Про це свідчать дані Google Maps.

Тягнучки на всіх мостах через Дніпро у напрямку правого берега: мосту Метро, мосту Патона, Північному та Південному мостах, Дарницькому.

Також затори на Броварському проспекті, проспекті Романа Шухевича, Дарницькому шосе, Набережному шосе, проспекті Бажана, проспекті Лобановського, проспекті Перемоги, на Голосіївському проспекті, вул. Новокостянтинівській та ін.

Крім того, затори спостерігаються на вулицях у центрі Києва.

Як повідомлялося, сьогодні, 25 травня, Київський метрополітен відновив свою роботу після двомісячного карантину.

З 23 травня Київ відновив роботу наземного пасажирського транспорту.