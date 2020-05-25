Відкриття метро в Києві: названо час початку роботи та інтервал руху поїздів



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Більшість станцій сьогодні відкриється близько 5:45

У підземці закликали пасажирів по максимуму використовувати безконтактні способи оплати

Столичний метрополітен розпочне роботу сьогодні, 25 травня, близько 5:45.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» розповіла заступниця директора КП «Київський метрополітен» Наталка Макогон.

«Ми плануємо починати рух за звичайним графіком, більшість станцій відкриється близько 5:45. Що стосується інтенсивності, ми розуміємо, що не прийде 1,5 млн осіб, але будемо працювати в максимально інтенсивному режимі, піковому, 1,5 хвилини буде перерва між поїздами», – сказала вона, додавши, що у міжпіковий час інтервали будуть звичними - до двох-трьох хвилин.

Макогон розповіла, які заходи безпеки будуть застосовуватися в метрополітені.

«Обов'язкова вимога - маска, це рішення Кабінету міністрів, ми просимо виконувати його. Нам будуть допомагати поліція, наша охорона. Ви розумієте, що будуть принципові люди, які ні у що не вірять, якщо ви бачите, що людина знімає маску в вагоні, зробіть йому зауваження», – звернулася Макогон.

У підземці також закликали пасажирів по максимуму використовувати безконтактні способи оплати.

«Жетони продаватися не будуть, але використовувати їх можна до 30 червня. У метро поставлені мітки для дистанціювання пасажирів, розміщені оповіщення про правила», – розповіла Наталія Макогон.

Напередодні мер Києва Віталій Кличко показав, як столичне метро підготували до відновлення роботи.

Згідно з рішенням Кабміну, з 25 травня в столиці відновлять роботу метрополітену. А з 1 червня почнуть працювати дитячі садки та навчальні заклади (для випускників вузів та абітурієнтів), дитячо-юнацькі спортивні школи, спортивні комплекси, спортзали та фітнес-центри (без роботи басейнів) і відкриють зони відпочинку та пляжі біля водойм.

Нагадаємо, у столичному метро нанесли розмітку для пасажирів.

До слова, вірусолог висловилася щодо запуску метро в Україні.