З 1 червня у місті почнуть відновлювати робочу дитячі садочки
У Вінниці впроваджується ряд заходів, які послаблюють карантинні обмеження
З 1 червня у місті почнуть відновлювати робочу дитячі садочки. Відповідне рішення прийняла 22 травня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Крім цього розпочинається поступове відновлення роботи муніципального транспорту та візового відділу Генерального консульства республіки Польща.
У Вінниці як і по всій Україні впроваджується ряд заходів, які послаблюють карантинні обмеження. Зокрема, у громадському транспорті можна буде їздити без спеціальних перепусток. Разом з тим пасажири обов'язково мають бути у масках.
Також відвідувачі зможуть потрапити на прийом до візового відділу Генерального консульства Республіки Польща у місті Вінниці, за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.
Дозволяється проведення релігійних заходів у культових спорудах, розташованих на території Вінницької міської ОТГ, за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та перебування в споруді не більше одного відвідувача на 10м2 її площі.
Також у Вінниці розпочинають працювати готелі, можуть проводитись спортивні заходи за умови обмеження кількості учасників до 50 осіб та відсутності глядачів
З першого червня у місті почнеться поступове відновлення відвідування дитячих садочків. Для цього є ряд вимог:
- проходження працівниками закладів дошкільної освіти медичного огляду (у разі необхідності);
- розконсервація систем очистки води;
- проведення лабораторних досліджень якості води;
- забезпечення необхідними дезінфікуючими, мийними та антисептичними засобами, безконтактними термометрами, бактерицидними лампами, тощо;
- підготовка території та приміщень закладів, а саме здійснення гігієнічної та санітарної обробки;
- замовлення необхідних продуктів харчування
Повний текст рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за посиланням.