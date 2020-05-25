З 1 червня у місті почнуть відновлювати робочу дитячі садочки



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У Вінниці впроваджується ряд заходів, які послаблюють карантинні обмеження

З 1 червня у місті почнуть відновлювати робочу дитячі садочки. Відповідне рішення прийняла 22 травня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Крім цього розпочинається поступове відновлення роботи муніципального транспорту та візового відділу Генерального консульства республіки Польща.

У Вінниці як і по всій Україні впроваджується ряд заходів, які послаблюють карантинні обмеження. Зокрема, у громадському транспорті можна буде їздити без спеціальних перепусток. Разом з тим пасажири обов'язково мають бути у масках.

Також відвідувачі зможуть потрапити на прийом до візового відділу Генерального консульства Республіки Польща у місті Вінниці, за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

Дозволяється проведення релігійних заходів у культових спорудах, розташованих на території Вінницької міської ОТГ, за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та перебування в споруді не більше одного відвідувача на 10м2 її площі.

Також у Вінниці розпочинають працювати готелі, можуть проводитись спортивні заходи за умови обмеження кількості учасників до 50 осіб та відсутності глядачів

З першого червня у місті почнеться поступове відновлення відвідування дитячих садочків. Для цього є ряд вимог:

проходження працівниками закладів дошкільної освіти медичного огляду (у разі необхідності);

розконсервація систем очистки води;

проведення лабораторних досліджень якості води;

забезпечення необхідними дезінфікуючими, мийними та антисептичними засобами, безконтактними термометрами, бактерицидними лампами, тощо;

підготовка території та приміщень закладів, а саме здійснення гігієнічної та санітарної обробки;

замовлення необхідних продуктів харчування

Повний текст рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за посиланням.

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