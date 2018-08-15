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    У Харкові зафіксували два випадки ботулізму

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    У Харкові зафіксували два випадки ботулізму

    З початку 2018 року в Україні зареєстровано понад 60 постраждалих від ботулізму, з них четверо померли

    Два випадки підозри на ботулізм зареєстровані у членів однієї сім'ї в Харкові. Люди госпіталізовані.

    Про це повідомляє Головне управлінняДержпродспоживслужби в Харківській області в середу, 15 серпня.

    «Хворі госпіталізовані в реанімаційне відділення Обласної клінічної інфекційної лікарні. Під час опитування з'ясувалося, що захворювання пов'язане з вживанням ляща. Для встановлення походження цієї риби розпочато розслідування», - йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що з початку 2018 року в Україні зареєстровано понад 60 постраждалих від ботулізму, з них четверо померли. У Харківській області це вже третій і четвертий випадки захворювання.

     

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