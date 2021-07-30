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    У Харкові затримали міжнародний авіарейс, бо пасажирка літака влаштувала скандал через маску

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    Екіпаж рейсу Харків &ndash; Анталія попросив одну з пасажирок надіти захисну маску з метою безпеки через пандемію - У Харкові затримали міжнародний авіарейс, бо пасажирка літака влаштувала скандал через маску
    Екіпаж рейсу Харків – Анталія попросив одну з пасажирок надіти захисну маску з метою безпеки через пандемію
    Фото скріншот відео ТРУХА⚡️Харьков/Telegram

    Через небажання пасажирки дотримуватися карантинних обмежень літак із понад 100 людьми затримали

    У Харкові затримали рейс до Анталії через відмову пасажирки надягати маску. Про це повідомляє телеграм-канал «Труха».

    Повідомляється, що екіпаж рейсу Харків – Анталія попросив одну з пасажирок надіти захисну маску з метою безпеки через пандемію. Однак громадянка відмовилася, суперечка переросла в конфлікт. Потім до зауважень членів екіпажу приєдналися й інші громадяни, які сиділи поруч із фігуранткою скандалу та стежили за розвитком подій.

    Через небажання пасажирки дотримуватися карантинних обмежень літак із понад 100 людьми затримали.

    І вже після гучного скандалу жінка одягла захисну маску. Пасажирку просили вибачитися перед пілотами за свою поведінку, вона деякий час не погоджувалася. Пізніше жінка запитала, де розміщена кабінка пілотів, і встала з місця.

    Нагадаємо, нещодавно у Харкові розгорівся мовний скандал, бо продавчиня місцевого кіоску не захотіла обслуговувати жінку після того, як вона заговорила з нею українською мовою.

    Теги: Харків відпочинок Анталія літак скандал жінка
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    У Харкові затримали міжнародний авіарейс, бо пасажирка літака влаштувала скандал через маску