У Харкові затримали міжнародний авіарейс, бо пасажирка літака влаштувала скандал через маску

Через небажання пасажирки дотримуватися карантинних обмежень літак із понад 100 людьми затримали

У Харкові затримали рейс до Анталії через відмову пасажирки надягати маску. Про це повідомляє телеграм-канал «Труха».

Повідомляється, що екіпаж рейсу Харків – Анталія попросив одну з пасажирок надіти захисну маску з метою безпеки через пандемію. Однак громадянка відмовилася, суперечка переросла в конфлікт. Потім до зауважень членів екіпажу приєдналися й інші громадяни, які сиділи поруч із фігуранткою скандалу та стежили за розвитком подій.

Через небажання пасажирки дотримуватися карантинних обмежень літак із понад 100 людьми затримали.

І вже після гучного скандалу жінка одягла захисну маску. Пасажирку просили вибачитися перед пілотами за свою поведінку, вона деякий час не погоджувалася. Пізніше жінка запитала, де розміщена кабінка пілотів, і встала з місця.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові розгорівся мовний скандал, бо продавчиня місцевого кіоску не захотіла обслуговувати жінку після того, як вона заговорила з нею українською мовою.