Скільки коштує відпочинок класу «люкс» у Кирилівці: ціни

У ТОП-5 найдорожчих увійшли готелі з цінами від 26 600 до 38 500 гривень

Відпочинок за $1000 на тиждень – це не лише про Туреччину чи Іспанію. Не меншу суму можна витратити і на узбережжі Азовського моря. Наприклад, в українській Кирилівці.

На березі Федотової коси біля моря є готелі класу «люкс», де житло обійдеться від 20 тисяч, пише видання 061.ua.

Отже, відпочинок у розпал сезону на двох у найдорожчих готелях Кирилівки коштуватиме від 22 400 до 38 500 гривень за тиждень. При цьому, на початок серпня і доволі щедрий бюджет 92% житла вже заброньовано. З доступних готелів люкс-класу лише половина пропонує гостям сніданки (або сніданки з обідами).

У ТОП-5 найдорожчих увійшли готелі з цінами від 26 600 до 38 500 гривень за двох на тиждень на початок серпня.

Готель з номерами за 38 500 тисяч гривень в тиждень з панорамним видом на море розташований на Бірючому. Тут є свій ресторан, бар, відкритий басейн, фітнес-центр, тераса, безкоштовна парковка, пляж на першій лінії. Серед зручностей усіх номерів – кондиціонер, телевізор з плоским екраном і супутниковими каналами, холодильник, чайник, душ, фен і письмовий стіл. У номерах готелю є шафа і власна ванна кімната. Сервірується континентальний сніданок.

Номер за 38 500 гривень за тиждень (з сніданками) площею 42 квадратні метри розрахований на чотирьох, тут є велике двоспальне ліжко і диван-ліжко. Вікна номеру виходять на море і басейн.

За 36 400 гривень в тиждень один з готелів на Федотової косі пропонує зняти цілий будинок з двома спальнями і вітальнею, де розташовані два двоспальні ліжка і два дивани-ліжка. Будинок площею 160 квадратних метрів з видом на море, балконом, терасою, кухнею з посудомийною машиною, окремою ванною кімнатою, двома туалетами.

У готелі на Федотової косі з баром і приватним пляжем на початку серпня пропонують апаратменти з видом на море за 31 500 гривень на тиждень, у вартість включено сніданок. У сімейному номері площею 61 квадратний метр є дві спальні і вітальня, тераса з обідньою зоною, ванна, кухня, туалет, кондиціонер, телевізор.

За 29 400 гривень на Бірючому можна зняти на тиждень віллу площею 70 квадратних метрів з двома спальнями, терасою, вбудованою кухнею, окремою ванною, туалетом, телевізором, посудомийної машиною, кондиціонером.

Єдиний готель в нашому ТОПі з відгуками гостей і високою оцінкою 9.6 від Booking пропонує апартаменти з видом на море за 26 600 гривень на тиждень. До послуг гостей ресторан, бар, приватний пляж, пристосування для барбекю і тераса, безкоштовний Wi-Fi і безкоштовна приватна парковка. За бажання, за окрему плату можна замовити сніданки (400 гривень за сніданок).

В апартаментах повністю обладнана кухня з мікрохвильовою піччю, обідньою зоною, телевізором з плоским екраном і супутниковими каналами, а також окремою ванною кімнатою з душем і феном. У числі зручностей – холодильник, духовка, плита і чайник. На території комплексу облаштований дитячий ігровий майданчик.

Нагадаємо, український блогер-мандрівник та ведучий передачі «Орел і Решка» Ян Гордієнко розкритикував відпочинок в Одесі.

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