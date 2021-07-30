У Харкові горе-комунальники забули перекрити вентиль і затопили 4 квартири (відео)

На виклик комунальники прийшли напідпитку

У Харкові в одному із будинків на вулиці Танкопія сталася аварія, яку намагалися нейтралізувати нетверезі комунальники. Про це повідомляє «Час-Дій».

Працівники не перекрили вентиль після того, як провели роботи, внаслідок чого вода затопила замість однієї, ще 4 квартири. Про це повідомив технічний директор підприємства «Харківські теплові мережі» Євген Кауркін.

«Звільнили ми їх згідно з законодавством України з понеділка — за згодою сторін. Співробітники були напідпитку, що не є допустимим у нашій компанії. Постраждало чотири квартирах. Ми взяли з них заяви», – сказав Кауркін.

Тим часом, у Чернівцях на комунальному підприємстві взяли до команди пухнастого співробітника. Тепер на «Чернівцітеплокомуненерго» працює кіт на ім'я Мирон Павлович.

До слова, комунальники просять поліцію розібратися з бабцею, яка розпиляла у Києві лавку.