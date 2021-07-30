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    У Харкові горе-комунальники забули перекрити вентиль і затопили 4 квартири (відео)

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    Харківські комунальники прийшли ремонтувати трубу, яка затопила квартиру - У Харкові горе-комунальники забули перекрити вентиль і затопили 4 квартири (відео)
    Харківські комунальники прийшли ремонтувати трубу, яка затопила квартиру
    Фото з відкритих джерел

    На виклик комунальники прийшли напідпитку

    У Харкові в одному із будинків на вулиці Танкопія сталася аварія, яку намагалися нейтралізувати нетверезі комунальники. Про це повідомляє «Час-Дій».

    Працівники не перекрили вентиль після того, як провели роботи, внаслідок чого вода затопила замість однієї, ще 4 квартири. Про це повідомив технічний директор підприємства «Харківські теплові мережі» Євген Кауркін.

    «Звільнили ми їх згідно з законодавством України з понеділка — за згодою сторін. Співробітники були напідпитку, що не є допустимим у нашій компанії. Постраждало чотири квартирах. Ми взяли з них заяви», – сказав Кауркін.

    Тим часом, у Чернівцях на комунальному підприємстві взяли до команди пухнастого співробітника. Тепер на «Чернівцітеплокомуненерго» працює кіт на ім'я Мирон Павлович.

    До слова, комунальники просять поліцію розібратися з бабцею, яка розпиляла у Києві лавку.

    Теги: Харків вода аварія потоп
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    У Харкові горе-комунальники забули перекрити вентиль і затопили 4 квартири (відео)