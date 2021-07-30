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    Італія відкриває кордони для українських туристів: дата і умови в'їзду

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    Італія з 31 липня відновлює безвіз для українців згідно з рекомендацією Ради ЄС - Італія відкриває кордони для українських туристів: дата і умови в'їзду
    Італія з 31 липня відновлює безвіз для українців згідно з рекомендацією Ради ЄС
    Фото: Reuters

    По прибуттю до Італії громадяни мають пройти самоізоляцію тривалістю п’ять днів

    Із завтрашнього дня, 31 липня, Італія відкриє кордони для українських туристів. Але є умови в'їзду в країну. Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

    «Італія з 31 липня відновлює безвіз для українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Є нюанс: п’ять днів самоізоляції по прибуттю. Але навіть самоізоляція не може зіпсувати емоції, коли ти в Італії», – написав він.

    На карті МЗС вказано детальні умови в'їзду в Італію:

    • наявність довідки про негативний результат молекулярного або експрес-тестування на Covid-19, який має бути зроблений, як мінімум, за 72 години до приїзду;
    • заповнена онлайн форма санітарного контролю Passenger Locator Form, яка доступна за посиланням https://app.euplf.eu/;
    • по прибуттю до Італії громадяни мають пройти самоізоляцію тривалістю п’ять днів, після чого зробити повторний тест на Covid-19, який повинен підтвердити негативний результат.

    Нагадаємо, що для українців вже відкриті 124 країни світу

    Також ООН помітила покращення у ситуації зі світовим туризмом.

    Напередодні Міністерство охорони здоров'я пояснило нові правила в’їзду в Україну. Нагадаємо, Україна вводить обов'язкову самоізоляцію при в'їзді з Росії та Індії. Самоізоляцію для невакцинованих мандрівників можуть ввести через стрімке поширення у світі штаму коронвірусу «Дельта».

    Раніше у МОЗ пояснили, як отримати міжнародне свідоцтво про ковід-вакцинацію.

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    Теги: МЗС відпочинок Італія туризм українці Україна кордон Дмитро Кулеба
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    Італія відкриває кордони для українських туристів: дата і умови в'їзду