Італія відкриває кордони для українських туристів: дата і умови в'їзду

Італія з 31 липня відновлює безвіз для українців згідно з рекомендацією Ради ЄС

По прибуттю до Італії громадяни мають пройти самоізоляцію тривалістю п’ять днів

Із завтрашнього дня, 31 липня, Італія відкриє кордони для українських туристів. Але є умови в'їзду в країну. Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Італія з 31 липня відновлює безвіз для українців згідно з рекомендацією Ради ЄС. Є нюанс: п’ять днів самоізоляції по прибуттю. Але навіть самоізоляція не може зіпсувати емоції, коли ти в Італії», – написав він.

На карті МЗС вказано детальні умови в'їзду в Італію:

наявність довідки про негативний результат молекулярного або експрес-тестування на Covid-19, який має бути зроблений, як мінімум, за 72 години до приїзду;

заповнена онлайн форма санітарного контролю Passenger Locator Form, яка доступна за посиланням https://app.euplf.eu/;

по прибуттю до Італії громадяни мають пройти самоізоляцію тривалістю п’ять днів, після чого зробити повторний тест на Covid-19, який повинен підтвердити негативний результат.

Нагадаємо, що для українців вже відкриті 124 країни світу

Також ООН помітила покращення у ситуації зі світовим туризмом.

Напередодні Міністерство охорони здоров'я пояснило нові правила в’їзду в Україну. Нагадаємо, Україна вводить обов'язкову самоізоляцію при в'їзді з Росії та Індії. Самоізоляцію для невакцинованих мандрівників можуть ввести через стрімке поширення у світі штаму коронвірусу «Дельта».

Раніше у МОЗ пояснили, як отримати міжнародне свідоцтво про ковід-вакцинацію.