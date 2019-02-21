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    У Херсоні дівчина напідпитку випала з балкону

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    У Херсоні дівчина напідпитку випала з балкону

    23-річна дівчина посварилася з хлопцем і для того, щоб привернути його увагу сіла на бильце балкону і, не втримавшись, впала з другого поверху

    У Херсоні 23-річна дівчина у нетверезому стані випала з балкону. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Херсонської області.

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    «Вчора, близько 19:15, надійшов дзвінок, що у лікарню доставлена 23-річна дівчина. Вона посварилася з хлопцем і для того, щоб привернути його увагу, сіла на бильце балкону і, не втримавшись, впала з другого поверху», − розповіли у поліції.

    За даними поліції, дівчина отримала перелом лівого передпліччя та струс мозку.

    Нагадаємо, 19 лютого ввечері на вулиці Арсенальній у Києві хлопець випав із дев’ятого поверху та вижив.

    17 лютого ввечері в Києві з висотки випала жінка. Трагедія трапилася на бульварі Лесі Українки. Жінка померла на місці падіння.

    15 лютого біля будинку у Дніпровському районі Києва виявили тіло чоловіка. Він випав з балкона 11 поверху за адресою бульвар Ігоря Шамо, 10.

    Джерело: УНН

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