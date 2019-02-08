Трагедія на Вінниччині: поки мати гуляла у хаті вчаділо двоє дітей
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Поліція розслідує обставини загибелі двох дітей в Тиврівському районі
Повідомлення про загибель малолітніх дітей в селі Василівка до поліції надійшло 8 січня близько 14.00 години від чергового диспетчера ГУДСНС. За попередньою інформацією, причина трагедії – отруєння продуктами горіння.
Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».
За словами начальника Тиврівського відділення поліції Анатолія Присяжнюка, попередньо встановлено, що 20-річна мати залишила дітей сплячими в приватному будинку з увімкненим обігрівачем, а сама пішла до місцевого магазину. Коли повернулась - виявила задимлення в будинку та дітей без ознак життя.
«Дівчатка віком 2 роки та дев’ять місяців, загинули через отруєння продуктами горіння килиму», - йдеться у повідомленні правоохоронців.
Також зазначається, що матір дітей, яка виховувала їх самостійно, характеризується позитивно, на обліку в соціальних службах не перебувала.
За цим фактом слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу України (вбивство) з додатковою кваліфікацією «нещасний випадок». У межах розслідування будуть з’ясовані усі обставини загибелі дітей.