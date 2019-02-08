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    Трагедія на Вінниччині: поки мати гуляла у хаті вчаділо двоє дітей

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    Під час пожежі у Вінницькій області загинули діти - Трагедія на Вінниччині: поки мати гуляла у хаті вчаділо двоє дітей
    Під час пожежі у Вінницькій області загинули діти

    Поліція розслідує обставини загибелі двох дітей в Тиврівському районі

    Повідомлення про загибель малолітніх дітей в селі Василівка до поліції надійшло 8 січня близько 14.00 години від чергового диспетчера ГУДСНС. За попередньою інформацією, причина трагедії – отруєння продуктами горіння. 

    Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

    За словами начальника Тиврівського відділення поліції Анатолія Присяжнюка, попередньо встановлено, що 20-річна мати залишила дітей сплячими в приватному будинку з увімкненим обігрівачем, а сама пішла до місцевого магазину. Коли повернулась - виявила задимлення в будинку та дітей без ознак життя.

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    «Дівчатка віком 2 роки та дев’ять місяців,  загинули через отруєння продуктами горіння килиму», - йдеться у повідомленні правоохоронців.

    Також зазначається, що матір дітей, яка виховувала їх самостійно,  характеризується  позитивно, на обліку в соціальних службах не перебувала.

    За цим фактом слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу України (вбивство) з додатковою кваліфікацією «нещасний випадок». У межах розслідування будуть з’ясовані усі обставини загибелі дітей.

    Шановні батьки!
    Не залишайте малолітніх дітей самими. Вимикайте електричні прилади, коли ідете з домівок, не користуйтесь несправними газовими приладами та електроприладами з пошкодженою ізоляцією.
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