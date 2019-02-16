У Києві молодик після сварки з жінкою викинувся з 11 поверху



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трагедія сталася у будинку на бульварі Ігоря Шамо, 10 Фото: Інформатор

Від отриманих травм чоловік загинув на місці

У п'ятницю, 15 лютого, біля будинку у Дніпровському районі Києва виявили тіло чоловіка. Він випав з балкона 11 поверху за адресою бульвар Ігоря Шамо, 10.

Трагедія сталася близько 23:00, а до цього сусіди чули, як в тій же квартирі голосно з'ясовували стосунки.

Загиблому було близько 35 років. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, чоловік разом зі своєю цивільною дружиною і її подругою розпивали спиртні напої. В ході посиденьок між ними виник конфлікт і жінка попросила чоловіка залишити її квартиру. Однак сварка набирала обертів, а її результатом стало фатальне падіння з висоти. За словами жінки, чоловік скоїв суїцид.

Обидві жінки були в стані сильного алкогольного сп'яніння.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють причини події і перевіряють усі версії того, що сталося.

Нагадаємо, 15 лютого в Києві з Дніпра дістали тіло жінки. Тіло знаходилося в трьох метрах від берега.