У центрі Києва жінка загинула, впавши з сьомого поверху



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Жінка впала на перила Фото: Інформатор

Від отриманих травм вона миттєво померла

У неділю, 17 лютого, ввечері в Києві з висотки випала жінка. Трагедія трапилася на бульварі Лесі Українки. Виклик поліцейським надійшов близько 20:20. Про це повідомляє Інформатор.

На вигляд жінці від 60 до 70 років. Вона впала з сьомого поверху. Правоохоронцям вдалося попередньо встановити особу загиблої, однак вона поки не підтверджена.

За непідтвердженою інформацією, син жінки зараз проходить службу в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

На місці працювали екіпажі патрульної поліції і слідчо-оперативна група. Правоохоронцям належить з'ясувати обставини того, що сталося.

Як повідомлялося, 15 лютого біля будинку у Дніпровському районі Києва виявили тіло чоловіка. Він випав з балкона 11 поверху за адресою бульвар Ігоря Шамо, 10.