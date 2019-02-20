У Києві хлопець вижив після падіння з дев'ятого поверху



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Лікарі швидкої допомоги госпіталізували хлопця з переломами обох ніг та забоями

Поліція відкрила кримінальне провадження

у вівторок, 19 лютого, ввечері на вулиці Арсенальній у Києві хлопець випав із дев’ятого поверху та вижив. Про це в коментарі УНН повідомила прес-офіцер Печерського районного управління поліції Оксана Тищенко.

«Вчора ввечері хлопець 1994 року народження випав з дев’ятого поверху. Його госпіталізували з переломами обох ніг та забійними ранами всього тіла», - розповіла вона.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 КК України із позначкою «нещасний випадок».

Нагадаємо, 17 лютого ввечері в Києві з висотки випала жінка. Трагедія трапилася на бульварі Лесі Українки. Жінка померла на місці падіння.

15 лютого біля будинку у Дніпровському районі Києва виявили тіло чоловіка. Він випав з балкона 11 поверху за адресою бульвар Ігоря Шамо, 10.