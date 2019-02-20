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    У Києві хлопець вижив після падіння з дев'ятого поверху

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    Лікарі швидкої допомоги&nbsp;госпіталізували хлопця з переломами обох ніг та забоями - У Києві хлопець вижив після падіння з дев'ятого поверху
    Лікарі швидкої допомоги госпіталізували хлопця з переломами обох ніг та забоями

    Поліція відкрила кримінальне провадження

    у вівторок, 19 лютого, ввечері на вулиці Арсенальній у Києві хлопець випав із дев’ятого поверху та вижив. Про це в коментарі УНН повідомила прес-офіцер Печерського районного управління поліції Оксана Тищенко.

    «Вчора ввечері хлопець 1994 року народження випав з дев’ятого поверху. Його госпіталізували з переломами обох ніг та забійними ранами всього тіла», - розповіла вона.

    Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 КК України із позначкою «нещасний випадок».

    Нагадаємо, 17 лютого ввечері в Києві з висотки випала жінка. Трагедія трапилася на бульварі Лесі Українки. Жінка померла на місці падіння.

    15 лютого біля будинку у Дніпровському районі Києва виявили тіло чоловіка. Він випав з балкона 11 поверху за адресою бульвар Ігоря Шамо, 10.

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