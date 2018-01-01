У Херсоні до лікарень забрали п’ятьох людей з підозрою на кір
- Сьогодні, 13:13
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Наразі підтверджено діагноз в трьох осіб
П’ятьох осіб госпіталізовано з підозрою на кір станом на 16 січня в Херсонській області.
Про це повідомили в Херсонській міській раді.
При цьому підтверджено діагноз в 3 осіб (зокрема 1 дитина).
Повідомляється, що всі хворі не мали щеплень від кору.
За даними прес-служби Херсонської обласної державної адміністрації, на початку 2018 року в області невакцинованими залишаються понад 2 тис. дітей.
Раніше «Главком» повідомляв, що у медичних закладах Києва з’явилися плакати із закликами вакцинувати дітей проти кору.
Також столична влада проінформувала, що дітей без щеплень проти кору не будуть пускати до закладів освіти.
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