У Херсоні до лікарень забрали п’ятьох людей з підозрою на кір

Наразі підтверджено діагноз в трьох осіб

П’ятьох осіб госпіталізовано з підозрою на кір станом на 16 січня в Херсонській області. Про це повідомили в Херсонській міській раді. [READ_MORE] При цьому підтверджено діагноз в 3 осіб (зокрема 1 дитина). Повідомляється, що всі хворі не мали щеплень від кору. За даними прес-служби Херсонської обласної державної адміністрації, на