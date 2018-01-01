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    У Херсоні до лікарень забрали п’ятьох людей з підозрою на кір

    Наразі підтверджено діагноз в трьох осіб
    П’ятьох осіб госпіталізовано з підозрою на кір станом на 16 січня в Херсонській області. Про це повідомили в Херсонській міській раді. [READ_MORE] При цьому підтверджено діагноз в 3 осіб (зокрема 1 дитина). Повідомляється, що всі хворі не мали щеплень від кору. За даними прес-служби Херсонської обласної державної адміністрації, на
    • Сьогодні, 13:13
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    Наразі підтверджено діагноз в трьох осіб

    П’ятьох осіб госпіталізовано з підозрою на кір станом на 16 січня в Херсонській області.

    Про це повідомили в Херсонській міській раді.

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    При цьому підтверджено діагноз в 3 осіб (зокрема 1 дитина).

    Повідомляється, що всі хворі не мали щеплень від кору.

    За даними прес-служби Херсонської обласної державної адміністрації, на початку 2018 року в області невакцинованими залишаються понад 2 тис. дітей.

    Раніше «Главком» повідомляв, що у медичних закладах Києва з’явилися плакати із закликами вакцинувати дітей проти кору.

    Також столична влада проінформувала, що дітей без щеплень проти кору не будуть пускати до закладів освіти.

    Читайте також: Інфекціоніст Сергій Крамарьов: Кір розповзеться по всій країні. Порада одна - щеплення

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    діти медицина Херсонщина лікарня
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