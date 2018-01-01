У столиці зареєстровано 87 випадків захворювання на кір

Статистика на ранок 15 січня

У Києві зареєстровано 87 випадків захворювання на кір. Про це під час щотижневого брифінгу повідомила директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург. Вона зауважила, що більшість хворих – 66 осіб – діти до 17 років, а найвища кількість хворих зареєстрована у віковій категорії 5-9 років. Директор профільного



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Статистика на ранок 15 січня

У Києві зареєстровано 87 випадків захворювання на кір. Про це під час щотижневого брифінгу повідомила директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

Вона зауважила, що більшість хворих – 66 осіб – діти до 17 років, а найвища кількість хворих зареєстрована у віковій категорії 5-9 років. Директор профільного Департаменту озвучила також кількість щеплених проти кору у останні дні.

«Лише за 4 дні, починаючи з 10 січня в кабінетах щеплень муніципальних медичних закладів від кору вакциновано близько 11 тисяч дітей», – розповіла Валентина Гінзбург.

Вона зауважила, що така цифра свідчить про дуже високу активність батьків, які прийняли правильне та виважене рішення щодо захисту своєї дитини.

«Можливо, якщо б батьки і у попередні роки підходили до питання вакцинації так само свідомо, як наразі, спалаху цього небезпечного захворювання в Києві та в цілому в країні сьогодні могло б і не бути», – наголосила Валентина Гінзбург.

Як зазначив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві Олег Рубан, серед дітей дошкільних навчальних закладів зареєстровано 19 випадків захворювання на кір.

«Випадки зареєстровані серед дітей, які відвідували дитячі заклади №№ 43 («Домінантна»), 775, 570, 654, 816, «Кияночка», 423, 120, 104, 147, 419, 661, 692, 518, 587, 528, 143, приватна школа «Монтесорі». Зареєстровано 32 випадків серед дітей шкільного віку, а саме: Скандинавська гімназія, Фокус освіти, Віденська гімназія, школи №111, 1, 124, 169, 254, 96, 155, 192, 89, 84, 199, 27, 242, 49, 323, 169, 61, 243, 57, 329, ліцей №100. Крім того, зареєстровано 1 випадок у вчителя початкової школи №95», – зазначив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві Олег Рубан.

За словами директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Олени Фіданян, освітяни готові, в разі потреби, організувати заняття дистанційно.

«Саме батьки приймають рішення, чи буде їхня дитина захищена від тієї чи іншої хвороби. Освітяни можуть роз’яснювати, переконувати дорослих, але примусити їх відвести власну дитину до лікаря задля щеплення, ми не в силах. Але батьки повинні пам’ятати, що життя та здоров’я дитини всіляко залежить від їхнього рішення», – наголосила Олена Фіданян.

Щодо стану захворюваності на грип, то сьогодні, за словами Валентини Гінзбург, показник захворюваності є нижчим за епідпоріг у 2,1 рази. На другому тижні року зареєстровано 14 045 хворих на грип та ГРВІ, що на 5,3% більше, ніж за перший тиждень.

За поточний тиждень вакцинацією проти грипу охоплено 260 осіб, а всього з початку епідемічного сезону – понад 25 тисяч. Близько 1500 тисяч осіб, серед яких медичні працівники, вихованці будинків дитини тощо щеплені за рахунок міста, яке виділило на ці потреби близько 500 тисяч гривень.