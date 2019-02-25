У Херсоні не хочуть перейменування вулиці на честь Гандзюк: активіст облив мера водою



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Поліція вивела правопорушника із сесійної зали

У відношенні 27-річного херсонця був складений адміністративний протокол за ст.173 КУпАП «Дрібне хуліганство»

У Херсоні учасник акції проти перейменування однієї з вулиць (з Лютеранської на Катерини Гандзюк. - Ред.) облив водою міського голову.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Херсонської області.

Інцидент стався 25 лютого, де в приміщенні Херсонської міської ради перед початком сесії відбулася акція протесту проти перейменування вулиці.

«Під час акції один із членів групи протестувальників облив міського голову водою. Поліція вивела правопорушника із сесійної зали та доставила в Херсонський відділ поліції», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що у відношенні 27-річного херсонця був складений адміністративний протокол за ст.173 КУпАП «Дрібне хуліганство».

Як повідомив начальник Херсонського відділу поліції Олександр Говорун, складені адміністративні матеріали найближчим часом будуть скеровані до суду. Правопорушнику може загрожувати покарання у вигляді штрафу в розмірі від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від 40 до 60 годин, або виправних робіт на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20 процентів заробітку, або адміністративного арешту на строк до 15 діб.

Нагадаємо, у Херсоні депутати перейменували вулицю Лютеранську на вулицю Катерини Гандзюк. 25 лютого активісти прийшли у міську раду з вимогою не допустити такого перейменування.

Як відомо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.

11 лютого голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Гандзюк. 15 лютого за Мангера внесли заставу в розмірі майже 2,5 млн гривень. Після цього він вийшов із СІЗО і заявив, що буде співпрацювати зі слідством. Мангер вийшов на роботу.