У Херсоні з'явилась вулиця імені Катерини Гандзюк



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Радниця міського голови Херсона, активістка Катерина Гандзюк, яка 4 листопада померла у лікарні Фото: Ivan Antypenko / facebook.com

Депутати перейменували вулицю Лютеранську на вулицю Катерини Гандзюк

Депутати перейменували вулицю Лютеранську на вулицю Катерини Гандзюк. Про це передає прес-служба Херсонської міськради.

Відповідне рішення ухвалили у п'ятницю, 22 лютого, під час засідання міської ради.

За перейменування вулиці проголосували 38 депутатів.

«На вулиці Лютеранській знаходиться главк МВС у Херсонській області, СБУ, стадіон Кристал та футбольний клуб Кристал за які Катя вболівала. Херсон розпочав цей процес, передаємо естафету іншим містам! Але питання «Хто замовив Катю Гандзюк?» лишається відкритим», - написав депутат Херсонської міськради Євген Матковський у Facebook.

Також на сесії ухвалили рішення надати ділянці на розі вулиць Купецької та Мостової статус скверу та назвати його іменем учасника Революції Гідності та волонтера Дениса Лошкарьова. Він загинув від кулі снайпера 15 грудня 2018 року.

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.

Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.