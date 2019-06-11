У Хмельницькому жінка хотіла «здати в бордель» 15-річну доньку



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Жінці загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років

Хмельничанка збиралася відправити на «роботу» в бордель свою 15-річну доньку.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

«Встановлено, що мешканка обласного центру намагалась здійснити незаконну угоду та за 40 тис грн здати «в оренду» 16-річну доньку. При цьому вона чітко усвідомлювала, що віддає свою дитину у так званий «бордель» для заняття проституцією або для будь-яких інших цілей», – йдеться у повідомленні.

Зловмисницю викрили, коли вона отримала половину грошей. Її затримали.

Під час одержання половини обумовленої суми коштів зловмисницю викрито та затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в області здійснюється досудове розслідування за ч.3 ст.149 – торгівля людиною, вчинена щодо неповнолітнього його батьками КК України. На даний час проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір доказів.

Також, вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання особі запобіжного заходу.

За інформацією поліції, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

Поліцейські раніше уже притягували жінку до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов‘язків щодо виховання дитини. Крім того, сама зловмисниця має широке коло тісних зв’язків із представниками кримінального світу.