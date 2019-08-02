У Хорватії чоловік розстріляв сім'ю: вбито четверо дітей
Відомо, що зловмисник убив свою колишню дружину, її партнера і чотирьох дітей
Шість чоловік, які є членами однієї сім'ї, були вбиті у столиці Хорватії - Загребі. Злочинець використовував пістолет Agerpress.
Інцидент стався ввечері в четвер, 1 серпня. Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, які посилаються на заяви поліцейських, чоловік, якому вдалося втекти, вистрілив у членів сім'ї його колишньої дружини. Серед жертв є діти.
«Згідно з попередніми даними розслідування, йдеться про сім'ю», - сказав співробітник поліції.
«Поліції про те, що трапилося, повідомили місцеві жителі, які почули постріли. Тіла шести осіб були виявлені на місці», - заявили правоохоронці.
Поліція розгорнула масштабну пошукову операцію по розшуку людини, підозрюваної в причетності до злочину.
Відомо, що зловмисник убив свою колишню дружину, її партнера і чотирьох дітей. За даними газети, тільки одна дитина пережила напад і була госпіталізована.