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    У Хорватії чоловік розстріляв сім'ю: вбито четверо дітей

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    У Загребі 1 серпня сталося гучне вбивство&nbsp; - У Хорватії чоловік розстріляв сім'ю: вбито четверо дітей
    У Загребі 1 серпня сталося гучне вбивство 
    Фото: www.vecernji.hr

    Відомо, що зловмисник убив свою колишню дружину, її партнера і чотирьох дітей

    Шість чоловік, які є членами однієї сім'ї, були вбиті у столиці Хорватії - Загребі. Злочинець використовував пістолет Agerpress.

    Інцидент стався ввечері в четвер, 1 серпня. Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, які посилаються на заяви поліцейських, чоловік, якому вдалося втекти, вистрілив у членів сім'ї його колишньої дружини. Серед жертв є діти.

    «Згідно з попередніми даними розслідування, йдеться про сім'ю», - сказав співробітник поліції.

    «Поліції про те, що трапилося, повідомили місцеві жителі, які почули постріли. Тіла шести осіб були виявлені на місці», - заявили правоохоронці.

    Поліція розгорнула масштабну пошукову операцію по розшуку людини, підозрюваної в причетності до злочину.

    Відомо, що зловмисник убив свою колишню дружину, її партнера і чотирьох дітей. За даними газети, тільки одна дитина пережила напад і була госпіталізована.

     

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