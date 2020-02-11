У храмі УПЦ в Тернополі замироточила ікона (відео)



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Настоятель храму розповів, що ікона замироточила після Таїнства Маслособорування

У Тернополі в храмі ікони Божої Матері Скоропослушниці Української православної церкви замироточила ікона Богородиці. Як запевняє настоятель храму отець Володимир Бичак, це сталося після Таїнства Маслособорування.

Про це повідомляє місцевий телеканал TV-4.

«Ми побачили це мироточіння вже в середу після літургії зранку. І коли жінка, котра тут несе послуг по храму, підійшла до ікони, щоби помолитися, то побачила, як цілим омофором Богородиці є великі краплини мироточної роси», — зазначає настоятель храму.

«Вона розхвилювалася, розчулено зі сльозами сприйняла це чудо, як радість. Сприйняла цю гарну подію, як одухотворення для свого стану. Ну, і, звичайно, повідомила мені про це», — додав він.

До слова, у січні Митрополит Епіфаній освятив понад 20 тисяч ікон для військових.

У грудні 2019 року Синодальним управлінням військового духовенства Православної Церкви України було започатковано Всеукраїнську акцію: «Воїни під покровом Богородиці». Мета акції – розповсюдити серед українських військовослужбовців копії ікони.

Ікона «Покрова воїнська» створена на прохання самих військовослужбовців. На іконі зображені українські захисники різних часів, від Рівноапостольного князя Володимира Великого та Великого гетьмана Костянтина Острозького до українських військовослужбовців нашого часу.