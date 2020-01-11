Митрополит Епіфаній освятив понад 20 тисяч ікон для військових



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Освячення ікон відбулося у Михайлівському Золотоверхому соборі Києва Фото: Укрінформ

«Ми, як церква, завжди молимось за наших захисників», - наголосив Епіфаній

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній освятив 20 тис. ікон для українських військових.

Про це повідомляє «Укрінформ».

Освячення ікон відбулося у Михайлівському Золотоверхому соборі Києва.

«Сьогодні справді така унікальна подія, яка пов'язана з освяченням ікон, які будуть розповсюджені у військові частини, а також безпосередньо вручені тим військовослужбовцям, які потребують цієї допомоги, і молитовного захисту від Пресвятої Богородиці. І ми, як церква, завжди молимось за наших захисників. Ми молимось і просимо Бога, щоб Господь захищав їхнє життя», - сказав Епіфаній.

Він зазначив, що ікона «Пресвятої Богородиці – покровительки українських воїнів» написана зовсім нещодавно. Загалом було виготовлено понад 20 тисяч ікон різних форматів - від широкоформатного до кишенькового зразка.

У грудні 2019 року Синодальним управлінням військового духовенства Православної Церкви України було започатковано Всеукраїнську акцію: «Воїни під покровом Богородиці». Мета акції – розповсюдити серед українських військовослужбовців копії ікони

Ікона «Покрова воїнська» створена на прохання самих військовослужбовців. На іконі зображені українські захисники різних часів, від Рівноапостольного князя Володимира Великого та Великого гетьмана Костянтина Острозького до українських військовослужбовців нашого часу.

Автором ікони є художник та іконописець Юрій Нікітін.