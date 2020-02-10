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    Вселенський патріарх Варфоломій назвав поширення фейкових новин гріхом

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    <p>Вселенський Патріарх Варфоломій:&nbsp;<span>Гріх вводити людей в оману&nbsp;</span>фейковими<span>&nbsp;новинами</span></p> - Вселенський патріарх Варфоломій назвав поширення фейкових новин гріхом

    Вселенський Патріарх Варфоломій: Гріх вводити людей в оману фейковими новинами

    Вселенський патріарх також назвав великою небезпекою для православ’я етнофілетизм, тобто змішування національного із церковним

    Введення людей в оману шляхом поширення фейкових новин у церковному світі є гріхом. Про це заявив Вселенський патріарх Варфоломій в інтерв'ю грецькій радіостанції в Австралії, повідомляє Оrthodox Тimes.

    «Гріх вводити людей в оману фейковими новинами», - сказав Варфоломій.

    Водночас він назвав клонування вівці Доллі «зловживанням наукою та технологіями» і закликав до помірності.

    Вселенський патріарх також назвав великою небезпекою для православ’я етнофілетизм, тобто змішування національного із церковним. За його словами, відродженню цього явища сприяло падіння комуністичного режиму.

    «Передусім ми православні, а вже потім - греки, росіяни, болгари, українці тощо… Після падіння комунізму у церковному світі спостерігається відродження етнофілетизму", - наголосив він.

    При цьому Вселенський патріарх закликав пам’ятати, що християнство є основою європейської цивілізації.

    «Наш обов’язок, як представників церков, докладати більше зусиль для того, щоб європейці дотримувалися вчення Євангелія у своєму повсякденному житті. Ми маємо не відриватися від свого коріння і не забувати, що християнство є основою європейської цивілізації», - сказав патріарх Варфоломій.

    Як відомо, Варфоломій став архієпископом Константинополя, Нового Рима і Вселенським патріархом у 1991 році. Завдяки зокрема і його особистій позиції Українська православна церква здобула автокефалію. Вселенський патріарх попри свій вік (наприкінці лютого йому виповниться 80) активно відстежує події у світі та цікавиться розвитком науки і технологій.

    Виступаючи на Світовому економічному форумі у Давосі, він закликав до боротьби з екологічною кризою та припинення безвідповідального і безбожного ставлення до земних ресурсів.

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