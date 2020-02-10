Вселенський патріарх Варфоломій назвав поширення фейкових новин гріхом



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Вселенський Патріарх Варфоломій: Гріх вводити людей в оману фейковими новинами

Вселенський патріарх також назвав великою небезпекою для православ’я етнофілетизм, тобто змішування національного із церковним

Введення людей в оману шляхом поширення фейкових новин у церковному світі є гріхом. Про це заявив Вселенський патріарх Варфоломій в інтерв'ю грецькій радіостанції в Австралії, повідомляє Оrthodox Тimes.

«Гріх вводити людей в оману фейковими новинами», - сказав Варфоломій.

Водночас він назвав клонування вівці Доллі «зловживанням наукою та технологіями» і закликав до помірності.

Вселенський патріарх також назвав великою небезпекою для православ’я етнофілетизм, тобто змішування національного із церковним. За його словами, відродженню цього явища сприяло падіння комуністичного режиму.

«Передусім ми православні, а вже потім - греки, росіяни, болгари, українці тощо… Після падіння комунізму у церковному світі спостерігається відродження етнофілетизму", - наголосив він.

При цьому Вселенський патріарх закликав пам’ятати, що християнство є основою європейської цивілізації.

«Наш обов’язок, як представників церков, докладати більше зусиль для того, щоб європейці дотримувалися вчення Євангелія у своєму повсякденному житті. Ми маємо не відриватися від свого коріння і не забувати, що християнство є основою європейської цивілізації», - сказав патріарх Варфоломій.

Як відомо, Варфоломій став архієпископом Константинополя, Нового Рима і Вселенським патріархом у 1991 році. Завдяки зокрема і його особистій позиції Українська православна церква здобула автокефалію. Вселенський патріарх попри свій вік (наприкінці лютого йому виповниться 80) активно відстежує події у світі та цікавиться розвитком науки і технологій.

Виступаючи на Світовому економічному форумі у Давосі, він закликав до боротьби з екологічною кризою та припинення безвідповідального і безбожного ставлення до земних ресурсів.