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    У Єгипті на українських туристів напала акула, дитина в реанімації

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    Єгипет посідає 12-е місце в світі за кількістю нападів акул на людей - У Єгипті на українських туристів напала акула, дитина в реанімації
    Єгипет посідає 12-е місце в світі за кількістю нападів акул на людей

    12-річний хлопець через напад акули вратив руку

    У Єгипті під час снорклінгу на відпочинку від нападу акули серйозно постраждала українська родина.

    Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму України.

    12-річний хлопчик досі в реанімації, він переніс одну операцію, завтра - друга, поранену руку врятувати не вдалося.

    Зараз лікування взяв на себе уряд Єгипту.

    «На жаль, це не перший випадок, коли попри застереження туроператорів та заборони, відпочиваючі за межами готелю купують у місцевих екстремальні тури», - зазначили в установі.

    Міністерство навколишнього середовища Єгипту також повідомило про те, що три людини зазнали нападу акули в районі Рас-Мохаммед (регіон Південний Синай).

    Як інформує місцеве видання Al Khaleej Today, в результаті атаки хижака люди з травмами були доставлені в місцеву лікарню. Міністерство навколишнього середовища розслідує обставини нападу акули.

    Єгипет посідає 12-е місце в світі за кількістю нападів акул на людей. При цьому атак з летальним результатом за останні десять років було обмаль. З 2010 року в країні зареєстрували 11 нападів акул на людей, з них три зі смертельним результатом.

    Єгипет туризм напад надзвичайні ситуації тварини
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