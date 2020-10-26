У Єгипті на українських туристів напала акула, дитина в реанімації



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Єгипет посідає 12-е місце в світі за кількістю нападів акул на людей

12-річний хлопець через напад акули вратив руку

У Єгипті під час снорклінгу на відпочинку від нападу акули серйозно постраждала українська родина.



Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму України.



12-річний хлопчик досі в реанімації, він переніс одну операцію, завтра - друга, поранену руку врятувати не вдалося.



Зараз лікування взяв на себе уряд Єгипту.



«На жаль, це не перший випадок, коли попри застереження туроператорів та заборони, відпочиваючі за межами готелю купують у місцевих екстремальні тури», - зазначили в установі.

Міністерство навколишнього середовища Єгипту також повідомило про те, що три людини зазнали нападу акули в районі Рас-Мохаммед (регіон Південний Синай).

Як інформує місцеве видання Al Khaleej Today, в результаті атаки хижака люди з травмами були доставлені в місцеву лікарню. Міністерство навколишнього середовища розслідує обставини нападу акули.

Єгипет посідає 12-е місце в світі за кількістю нападів акул на людей. При цьому атак з летальним результатом за останні десять років було обмаль. З 2010 року в країні зареєстрували 11 нападів акул на людей, з них три зі смертельним результатом.