Археологи знайшли у єгипетських гробницях 59 саркофагів з муміями



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Незважаючи на те, що похованню 26 століть, останки і саркофаги добре збереглися Фото: EPA

Саркофаги були знайдені в трьох спеціально для цього зроблених шахтах і були розташовані один над іншим

У Єгипті в некрополі Саккара біля Каїра, виявлені 59 саркофагів з муміями і 28 дерев'яних статуеток давньоєгипетських богів.

Про це раніше про невідоме поховання розповів міністр з питань туризму і старожитностей Єгипту Халід аль-Анані, повідомляє BBC News.

За його словами, незважаючи на те, що похованню 26 століть, останки і саркофаги добре збереглися. Багато саркофаги виглядають, як ніби їх зробили зовсім недавно.

Деякі саркофаги розфарбовані. Майже у всіх саркофагах є мумії священнослужителів і високопоставлених чиновників.

Саркофаги були знайдені в трьох спеціально для цього зроблених шахтах і були розташовані один над іншим.

До слова, миколаївські археологи під час розкопок античного міста Борисфен виявили унікальні знахідки.