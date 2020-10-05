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    Археологи знайшли у єгипетських гробницях 59 саркофагів з муміями

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    <p>Незважаючи на те, що похованню 26 століть, останки і саркофаги добре збереглися</p> - Археологи знайшли у єгипетських гробницях 59 саркофагів з муміями

    Незважаючи на те, що похованню 26 століть, останки і саркофаги добре збереглися

    Фото: EPA

    Саркофаги були знайдені в трьох спеціально для цього зроблених шахтах і були розташовані один над іншим

    У Єгипті в некрополі Саккара біля Каїра, виявлені 59 саркофагів з муміями і 28 дерев'яних статуеток давньоєгипетських богів.

     Про це раніше про невідоме поховання розповів міністр з питань туризму і старожитностей Єгипту Халід аль-Анані, повідомляє BBC News.

    За його словами, незважаючи на те, що похованню 26 століть, останки і саркофаги добре збереглися. Багато саркофаги виглядають, як ніби їх зробили зовсім недавно.

    Деякі саркофаги розфарбовані. Майже у всіх саркофагах є мумії священнослужителів і високопоставлених чиновників.

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    Археологи знайшли у єгипетських гробницях 59 саркофагів з муміями
    Археологи знайшли у єгипетських гробницях 59 саркофагів з муміями
    Археологи знайшли у єгипетських гробницях 59 саркофагів з муміями
    Археологи знайшли у єгипетських гробницях 59 саркофагів з муміями
    Археологи знайшли у єгипетських гробницях 59 саркофагів з муміями
    Археологи знайшли у єгипетських гробницях 59 саркофагів з муміями
    Археологи знайшли у єгипетських гробницях 59 саркофагів з муміями
    Археологи знайшли у єгипетських гробницях 59 саркофагів з муміями
    Археологи знайшли у єгипетських гробницях 59 саркофагів з муміями
    Археологи знайшли у єгипетських гробницях 59 саркофагів з муміями
    Археологи знайшли у єгипетських гробницях 59 саркофагів з муміями
    Археологи знайшли у єгипетських гробницях 59 саркофагів з муміями
    Археологи знайшли у єгипетських гробницях 59 саркофагів з муміями

    Саркофаги були знайдені в трьох спеціально для цього зроблених шахтах і були розташовані один над іншим.

    До слова, миколаївські археологи під час розкопок античного міста Борисфен виявили унікальні знахідки.

    історія Єгипет археолог археологія
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