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    Українським туристам наразі відкриті 52 країни

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    Дмитро Кулеба - Українським туристам наразі відкриті 52 країни
    Дмитро Кулеба

    Порівняно з 3 вересня, до цього списку додалися 4 країни – Йорданія, Колумбія, Нігерія і Гана

    Туристи з України можуть подорожувати в 52 країни. Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

    «Хоча туристичний сезон завершися, подорожувати можна і за станом на зараз таких країн 52. З минулого брифінгу 3 вересня додалося 4 країни», – сказав Кулеба.

    Напередодні стало відомо, що Марокко відкриває кордони для туристів. Водночас українців поки не запрошують.

    Також нагадаємо, що Грузія змінила правила в'їзду в країну

    Крім того, уряд Угорщини дозволив іноземцям в'їзд до країни з діловою метою.

    США міністр Єгипет Афганістан Казахстан Дмитро Кулеба
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