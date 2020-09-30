Українським туристам наразі відкриті 52 країни
Порівняно з 3 вересня, до цього списку додалися 4 країни – Йорданія, Колумбія, Нігерія і Гана
Туристи з України можуть подорожувати в 52 країни. Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
«Хоча туристичний сезон завершися, подорожувати можна і за станом на зараз таких країн 52. З минулого брифінгу 3 вересня додалося 4 країни», – сказав Кулеба.
Напередодні стало відомо, що Марокко відкриває кордони для туристів. Водночас українців поки не запрошують.
Також нагадаємо, що Грузія змінила правила в'їзду в країну.
Крім того, уряд Угорщини дозволив іноземцям в'їзд до країни з діловою метою.