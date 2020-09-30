Українським туристам наразі відкриті 52 країни



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Дмитро Кулеба

Порівняно з 3 вересня, до цього списку додалися 4 країни – Йорданія, Колумбія, Нігерія і Гана

Туристи з України можуть подорожувати в 52 країни. Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Хоча туристичний сезон завершися, подорожувати можна і за станом на зараз таких країн 52. З минулого брифінгу 3 вересня додалося 4 країни», – сказав Кулеба.

Всім українцям дозволено в'їзд в такі країни: США, Мексика, Домініканська Республіка, Колумбія, Еквадор, Уругвай, Ірландія, Великобританія, Білорусь, Сербія, Північна Македонія, Албанія, Болгарія, Туреччина, Вірменія, Казахстан, Іран, Афганістан, Ірак, Йорданія, Ліван, Єгипет, Судан, Чад, Нігерія, Бенін, Того, Гана, Буркіна-Фасо, Сьєрра-Леоне, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Джібуті, Кенія, Танзанія, Руанда, Бурунді, Малаві, Замбія, Мальдіви, Корея.

Нагадаємо, що Йорданія відкрила кордони для туристів із 43 країн.

Напередодні стало відомо, що Марокко відкриває кордони для туристів. Водночас українців поки не запрошують.

Також нагадаємо, що Грузія змінила правила в'їзду в країну.

Крім того, уряд Угорщини дозволив іноземцям в'їзд до країни з діловою метою.



