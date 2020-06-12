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    У ЄС вперше сертифікували електролітак

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    <p>Електролітак компанії Pipistrel будуть використовувати для підготовки пілотів&nbsp;</p> - У ЄС вперше сертифікували електролітак

    Електролітак компанії Pipistrel будуть використовувати для підготовки пілотів 

    Фото: NurPhoto

    Двомісний електричний літак Velis Electro виробництва словенської компанії Pipistrel працює без шкідливих викидів

    Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) вперше у світі сертифікувало повністю електричний літак - Velis Electro виробництва словенської компанії Pipistrel. Про це агентство повідомило у середу, 10 червня.

    «Це - вражаючий прорив. Це - перший електричний літак, який сертифікувало EASA, але він, безумовно, не буде останнім, оскільки авіаційна галузь розробляє нові технології для зменшення шуму та викидів і покращення екологічності авіації», - наголосив виконавчий директор EASA Патрік Кі. Процес сертифікації тривав три роки.

    Velis Electro - двомісний літак, призначений головним чином для підготовки пілотів. Компанія Pipistrel є провідним розробником та виробником малих літальних апаратів, яка спеціалізується на енергоефективних та доступних літаках.

    ЄС авіація Електромобілі літак технології транспорт
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