У ЄС вперше сертифікували електролітак



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Електролітак компанії Pipistrel будуть використовувати для підготовки пілотів Фото: NurPhoto

Двомісний електричний літак Velis Electro виробництва словенської компанії Pipistrel працює без шкідливих викидів

Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) вперше у світі сертифікувало повністю електричний літак - Velis Electro виробництва словенської компанії Pipistrel. Про це агентство повідомило у середу, 10 червня.

«Це - вражаючий прорив. Це - перший електричний літак, який сертифікувало EASA, але він, безумовно, не буде останнім, оскільки авіаційна галузь розробляє нові технології для зменшення шуму та викидів і покращення екологічності авіації», - наголосив виконавчий директор EASA Патрік Кі. Процес сертифікації тривав три роки.

Velis Electro - двомісний літак, призначений головним чином для підготовки пілотів. Компанія Pipistrel є провідним розробником та виробником малих літальних апаратів, яка спеціалізується на енергоефективних та доступних літаках.