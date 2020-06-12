У ЄС вперше сертифікували електролітак
Електролітак компанії Pipistrel будуть використовувати для підготовки пілотів
Двомісний електричний літак Velis Electro виробництва словенської компанії Pipistrel працює без шкідливих викидів
Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) вперше у світі сертифікувало повністю електричний літак - Velis Electro виробництва словенської компанії Pipistrel. Про це агентство повідомило у середу, 10 червня.
«Це - вражаючий прорив. Це - перший електричний літак, який сертифікувало EASA, але він, безумовно, не буде останнім, оскільки авіаційна галузь розробляє нові технології для зменшення шуму та викидів і покращення екологічності авіації», - наголосив виконавчий директор EASA Патрік Кі. Процес сертифікації тривав три роки.
#EASA certifies electric aircraft, #Pipistrel Velis Electro: first type certification for fully electric plane world-wide https://t.co/1vC7XSBqTm#electricaircraft #SustainableAviation #GeneralAviation #WeAreAviation pic.twitter.com/MfVO4k1NGQ— EASA (@EASA) June 10, 2020
Velis Electro - двомісний літак, призначений головним чином для підготовки пілотів. Компанія Pipistrel є провідним розробником та виробником малих літальних апаратів, яка спеціалізується на енергоефективних та доступних літаках.
«Сертифікація Velis Electro - це перший крок до комерційного використання електричних літальних апаратів, який необхідний, аби уможливити авіацію без викидів. Він (літак. - Ред.) значно тихіший, ніж інші літаки, і взагалі не виробляє вихлопних газів», - сказав засновник і генеральний директор Pipistrel Aircraft Іво Боскарол.