В Італії вже мільйон людей захворіли на коронавірус

623 пацієнти в Італії померли від коронавірусу минулої доби

За минулу добу в Італії було виявлено 32 961 нових випадків коронавірусу

Від початку пандемії коронавірусу в Італії, яка має населення у 60,36 мільйона осіб, зареєстровано понад мільйон випадків Covid-19.

Про це повідомляє Ansa.

Тобто, загальна кількість інфікованих за 10 місяців, включаючи осіб, які видужали і померли, становить 1 028 424 людини.

За останні 24 години в Італії було виявлено 32 961 нових випадків коронавірусу. Підтверджено 623 летальних випадки серед інфікованих, а загальна кількість померлих становить 42 953.

Перевищено поріг у 3000 пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії. За останні 24 години там додалося 110 осіб, а всього в відділеннях інтенсивної терапії перебуває 3081 осіб. Максимальним цей показник було 3 квітня - 4068 осіб.

За останні 24 години в Італії було проведено 225 640 тестів на коронавірус, що приблизно на 8000 більше, ніж днем раніше.

Рівень позитивних тестів становить 14,6%, що на 1,5% менше вчорашнього дня.

Нагадаємо, з 5 листопада до 3 грудня Італія запровадила комендантську годину та ще низку обмежень на всій території країни.

У «помаранчевих» зонах обмежується в’їзд-виїзд з регіону - окрім випадків, коли для цього є нагальна необхідність, так само обмежується виїзд зі своїх муніципалітетів. Ресторани зможуть працювати тільки на доставку або продавати страви з собою.

У «червоній зоні», на додачу до цього, закривають непродуктові магазини (крім аптек і кіосків преси), призупиняються усі спортивні події.

На відміну від весни, навіть у регіонах найбільшого ризику не закривають перукарні, дитсадки та початкові школи.

Нагадаємо також, що перший штат США перетнув позначку в мільйон Covid-хворих. Ним став Техас із населенням у 29 млн осіб.

Також нагадаємо, що ВООЗ зафіксувала рекордне зростання кількості інфікованих коронавірусом за тиждень.

Станом на ранок 11 листопада у світі на Covid-19 вже захворіло майже 52 млн людей.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 10 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 611 людей. Також відомо, що одужали 6 802 особи (у попередній день 5 514), а 191 – померло від ускладнень (вчора 191 людей). За останню добу захворіло 350 дітей і медпрацівників – 493. Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 489 808 осіб; одужало – 221 459 осіб; летальних випадків – 8 947; проведено ПЛР-тестувань – 3 735 166.

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