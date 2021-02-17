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    У Європі Ford повністю перейде на електрокари

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    <span>Ford заявила, що виробництво його першого повністю електричного пасажирського авто європейського виробництва почнеться з 2023 року</span> - У Європі Ford повністю перейде на електрокари
    Ford заявила, що виробництво його першого повністю електричного пасажирського авто європейського виробництва почнеться з 2023 року
    Фото: euroweeklynews

    Автовиробник інвестує $1 млрд у модернізацію свого заводу в Кельні

    Автовиробник Ford заявив, що до 2030 року вся пасажирська лінійка авто у Європі буде представлена електрокарами, до 2026 року компанія допускатиме також гібридні моделі.

    Про це повідомляє ВВС.

    Один із найбільших виробників автомобілів приєднався до компаній, що вирішили переходити на виробництво електрокарів. Така тенденція на ринку спостерігається на тлі нових обмежень європейських регуляторів та жорсткіших стандартів щодо викидів.

    У Ford заявили, що витратить 1 мільярд доларів на оновлення заводу в Кельні з метою виробництва електромобілів для масмаркету до 2023 року.

    «Наша заява щодо трансформації заводу в Кельні, де ми працюємо в Німеччині вже протягом 90 років, є однією із найважливіших, із якими Ford виступав за ціле покоління», – сказав Стюарт Роулі, президент Ford в Європі.

    Ford – найбільший виробник автомобілів що виступив із такою заявою в Європі, йому належить 15% регіонального ринку.

    Автовиробник заявив, що його бізнес з виробництва комерційних автомобілів є «ключем до майбутнього зростання і прибутковості» і буде покладатися на нові продукти, послуги і стратегічний альянс Ford з Volkswagen AG.

    У цьому місяці Ford заявила, що «подвоїла» кількість підключених електромобілів, і заявила, що до 2025 року інвестує $22 млрд в електрифікацію, що майже вдвічі більше, ніж раніше було виділено на електромобілі.

    Цьогоріч на автовиробників очікують значні штрафи у разі невідповідностя екологічним стандартам щодо викидів вуглецю, а низка країн планують відмовитися від «традиційних» авто. Так, Британія хоче впровадити заборону на продаж нових бензинових та дизельних автомобілів з 2030 року, а Франція планує досягти цієї мети до 2040 року.

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    Теги: автопром Німеччина Європа Електромобілі технології
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