Українське електродиво. Купуємо електромобілі вже частіше, ніж європейці

Після скасування податків частка електрокарів в Україні почала стрімко зростати. Але...

Кожного року українці витрачають мільярди доларів на придбання імпортних машин. І розгледіти електромобілі у потоці авто з двигунами внутрішнього згоряння дуже важко. Наприклад, у 2017 році частка електричних автомобілів в імпорті легковиків складала лише відсоток. Про що свідчить статистика Державної митної служби.

Але ситуація почала змінюватися у січні 2018 року. Тоді почав діяти закон, який суттєво здешевив електричні іномарки: він скасував акциз та податок на додану вартість при розмитнені «електричок».

Відтоді частка електромобілів зросла до 4%. Звісно, можна сказати, що відсоток «зелених» машин все одно лишається мізерним. Але щоб зрозуміти, що це справжній прорив, достатньо подивитися на західних сусідів.

За результатами першого півріччя 2020 року, електромобілі в Європі займали лише 4,3% ринку нових автомобілів. Про це свідчить дослідження Transport&Environment – організації, яка займається вивченням впливу транспорту на навколишнє середовище.

Як бачимо, європейський показник не набагато вищий. До того ж, загальні європейські дані – це як відома «середня температура по палаті». Одні країни своїми високими показниками тягнуть на буксирі інших.

Якщо ж дивитися дані окремих країн, досягнення України ще більше вражає. Так видання InsideEVs проаналізувало статистику Європейської асоціації автомобільних виробників за січень-червень 2020 року і виявилось, що в деяких державах Європейського Союзу популярність електромобілів лишається на дуже низькому рівні.

Який відсоток покупців обирає електромобілі

Дані: Європейська асоціація автомобільних виробників.

*Дані Державної митної служби з урахуванням імпорту вживаних автомобілів.

Наприклад, купуючи новий автомобіль вибір на користь електричних моделей робить лише 0,6% поляків. У Греції цей показник ще нижчий – 0,4%. На Кіпрі – 0,2%.

Та й більш розвинені країни не поспішають масово пересідати на електрокари. В Бельгії їх частка складає 2,3%, в Фінляндії – 3%, в Німеччині – 3,7%.

За великим рахунком, загальні європейські показники тягнуть в гору лише такі країни як Норвегія, де приблизно половина проданих автомобілів – моделі з електричною тягою. Але наслідувати приклад норвежців дуже важко навіть в Європейському Союзі. Для України в сучасних умовах скандинавський сценарій зовсім неможливий. І далі «Главком» пояснить, чому.

Специфіка українського «електричного дива»

Nissan Leaf - найпопулярніший електромобіль в Україні

У вітчизняного ринку електричних авто є суттєва відмінність від Європи: він приблизно на 90% складається з вживаних іномарок. Пояснюється це дуже просто: Україна – бідна держава. Тож у людей банально немає грошей на нові електромобілі, які коштують значно дорожче машин на бензині. Для порівняння: бензиновий кросовер Hyundai Kona в Україні можна купити приблизно за 670 тис. гривень. А його електрична версія коштує вже більше мільйона.

Тобто можна купити або одну електричну «Кону», або її бензинову версії, а на решту ще замовити в США, наприклад, електричний Nissan Leaf. Так, це гарантовано буде автомобіль після аварії, або жертва якоїсь повені. Але українця такими проблемами не налякаєш. І ремонтувати електричні автомобілі вітчизняні майстри навчилися, мабуть, краще, ніж в Європі.

Географія імпорту електромобілів в Україну

млн. доларів (%)

Дані Державної митної служби за січень-листопад 2020 року

Проте виникає інше питання: чому скасування ПДВ в деяких випадках не вплинуло на ціну електромобілів? Візьмемо хоча б ту саму Hyundai Kona. Якщо рахувати в європейській валюті, в Україні електромобіль коштує близько 30 тис. євро. У сусідній Польщі його можна купити за 28 тис. євро. В Чехії – за 30,5 тис євро. Як бачимо, митні пільги на ціну в Україні не вплинули.

«Главком» звернувся в український офіс Hyundai, з проханням пояснити цінову політику компанії. Але відповіді не отримав.

Деякі інші гравці теж тримають ціни на європейському рівні. Та навіть стверджують, що скасування ПДВ взагалі не вплинуло на рішення, продавати електромобілі в нашій країні. Такої позиції зокрема тримаються в «Віннер» – компанії, що представляє марку Porsche.

Porsche Taycan

У 2019 році в Україні стартували продажі Porsche Taycan. Це найбільш дорогий та люксовий електромобіль, який можна знайти в українських автосалонах. Він коштує близько 100 тис. євро – приблизно так само, як в Німеччині. Тобто відсутність ПДВ на вартість преміального електрокара не вплинула.

Як пояснюють у «Віннері», під час формування ціни враховується багато чинників, а не тільки податки певної країни. «Одним з головних факторів є запобігання подальшого перепродажу авто з одного ринку на інший внаслідок суттєвої різниці», – зазначає Ярина Бусол, фахівець зі зв'язків із громадськістю преміум-брендів «Віннера».

Тенденція до зниження цін все ж таки є

Представники іншого преміального бренду – Audi – теж запевняють, що їхнє рішення розпочати продажі електрокарів на українському ринку, не залежало від податків. Але не заперечують, що пільги на формування ціни таки вплинули.

«Audi в будь-якому випадку розпочала б офіційні продажі Audi e-tron в Україні, незалежно від наявності або відсутності пільг з митного оформлення та додаткових законодавчих преференцій», – пояснює Дар’я Штименко, керівник відділу Audi в «Порше Україна» (компанія є імпортером Audi, Volkswagen та Seat, та немає відношення до імпорту автомобілів Porsche).

Audi e-tron

Електричний кросовер Audi e-tron з’явився в Україні минулого року. Для українців преміальний електрокар оцінили в 58 тис. євро. Це приблизно на 10 тис. дешевше, ніж в Німеччині.

Схожа ситуація і з BMW i3 – компактним міським електромобілем, популярним серед європейців. В Україні за нього просять 34 тис. євро. А ось в Німеччині за таке саме авто доведеться віддати 38 тис. євро.

В українському офісі BMW визнають, що саме скасування ПДВ дозволило їм знизити ціни на електромобілі.

Не лишив українців без «електричних» новинок і Mercedes. Цієї осені український офіс німецького виробника оголосив старт продаж кросовера EQC – першого електромобіля компанії, який було розроблено з чистого аркуша. Стартова ціна – близько 54 тис. євро. Тоді як в Німеччині він коштує близько 70 тис. євро

Mercedes EQC

В місцевому офісі Mercedes запевняють: продажі електромобілів в Україні розпочали б у будь-якому разі. Але саме скасування ПДВ дозволило знизити ціни.

Нові автомобілі подешевшали, але продажі суттєво не зросли

Проте, попри скасування ПДВ та падіння цін на деякі моделі, нових електромобілів в Україні продається дуже мало. За підрахунками «Главкома», з початку цього року українці купили приблизно 650 електричних авто з салону. Це приблизно 1% ринку нових авто.

Продажі настільки низькі, що деякі електромобілі просто не можуть «вижити» на українському ринку. Так сталося, наприклад, з Renault ZOE – першим електромобілем французької марки в Україні. Новинка дебютувала в 2016 році. Але згодом зникла з сайту українського представництва. Електрокар не врятувало навіть скасування ПДВ.

Схожа історія сталася з електричної Kia Soul. Після зміни поколінь кросовер зник з українського сайту компанії. Як пояснили «Главкому» в офісі «Укравто», корпорації, яка є представником Kia в Україні, на даному етапі немає кінцевого рішення про відновлення поставок моделі в нашу країну.

Прес-секретар «Укравто» Дмитро Скляренко пояснює, що подібні ситуації зумовлені обмеженням об’ємів виробництва і високим попитом на електромобілі на інших, більш об’ємних, а отже, більш прибуткових автомобільних ринках переважно в Європі.

На думку Скляренка, нові електромобілі лишаються занадто дорогими для українців. Тож навіть зниження цін на 15-20% не здатне кардинально змінити ситуацію.

Погоджуються з цією думку і в українському офісі BMW. У представництві німецького бренда впевнені: популяризації електричних авто заважає відсутність комплексної державної політики. Адже окрім скасування ПДВ українська влада, за великим рахунком, ніяк не підтримує розвиток ринку електричних авто.

Чому Україна не Норвегія

Електричний Porsche Taycan в Норвегії

Коли мова йде про популяризацію електромобілів, завжди згадують про Норвегію. І це не дивно. В жовтні 2020 року 61% норвезьких покупців автомобілів зробив вибір на користь електрокарів. Зазвичай це пояснюють вдалою політикою тамтешнього уряду. «Зелені» машини звільняють від податків, дозволяють їздити смугою міського транспорту, з них не беруть гроші за паркову.

Звучить дуже привабливо.

Але є інша сторона медалі. Паралельно з «пряниками» норвезький уряд застосовує і «батоги». Фактично електромобілі в Норвегії купують не тому, що вони дешеві, а тому що інші автомобілі через податки коштують шалені гроші.

Наприклад, Toyota Land Cruiser Prado – найпопулярніший позашляховик в українських дилерів коштує близько 38 тис. євро. За такий автомобіль в Норвегії доведеться заплатити близько 70 тис. євро.

Ще один показовий приклад – Volkswagen Touareg. В Україні кросовер з 3-літровим дизельним мотором коштує від 50 тис. євро. Ціна в Норвегії – 95 тис. євро. За такі гроші норвежці вже можуть собі дозволити Porsche Taycan.

Високі ціни на автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння пояснюються тим, що розмір податків в Норвегії залежить від показників викидів парникових газів. Тому чим більше мотор, тим вищий податок.

Скільки коштують улюблені авто українців

Модель Двигун Ціна, євро Україна Норвегія Toyota RAV4 2.5 Hybrid 27 500 60 000 Kia Sportage 1.6 CRDi 16 000 41 000 Toyota Land Cruiser Prado 2.8 Diesel 38 000 70 000 Volkswagen Touareg 3.0 TDI 50 000 94 000

Тож не дивно, що норвежці обирають саме електромобілі. Бо купувати звичайний дизельний або бензиновий автомобіль банально невигідно. Якщо ж Україні зараз запровадити подібну політику, її автомобільний ринок просто припинить своє існування.

Норвегія йшла до «електричного» успіху 30 років – місцева влада почала впроваджувати політику популяризації електричних автомобілів у 1990-му. Також не слід забувати, що це одна з найбільш заможних країн Європи.

Ще один важливий нюанс – Норвегія має енергетику, яка майже не виробляє парникових газів. А це означає, що перехід з нафти на електрику суттєво знижує викиди CO₂. Чого не можна сказати про такі держави, як Україна, де для виробництва енергії ще використовують вугілля та мазут.

Віталій Єрмаков, для «Главкома»