Volkswagen і Ford домовилися про спільний випуск електромобілів



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Глави Ford Джим Хакетт і VW Херберт Дисс Фото DW

Підписаний договір не передбачає злиття капіталів обох концернів

Німецький концерн Volkswagen та американський Ford будуть спільно виробляти комерційні та електромобілі, а також співпрацювати у сфері автономного водіння. Відповідний договір підписали глави обох компаній, передає Deutsche Welle.

Згідно з договором, проект якого наглядова рада Volkswagen схвалила ще 28 травня, Ford із 2023 року почне виробляти в Європі електромобілі, які як базова технологія будуть використовувати модульну електричну платформу MEB (Modulare E-Antriebs-Baukasten), розроблену німецьким концерном. У Volkswagen оцінюють зростання обігу в межах від 10 до 20 млрд доларів від такого співробітництва. На базі MEB американці планують випустити понад 600 тисяч автомобілів.

1 млрд доларів у дочірню компанію американців Argo Al, яка розробляє технології для безпілотних автомобілів, і внесе в спільний проект власну компанію AID, вартість якої оцінюється в 1,6 млрд доларів.

У сегменті комерційних автомобілів Volkswagen розробляє міський автофургон на базі легкового автомобіля, а Ford – фургон вантажопідйомністю до однієї тонни. Випускати нові моделі будуть обидві компанії. Окрім того, з 2022 року Volkswagen буде випускати свій пікап Amarok на базі платформи Ford Ranger.

Також повідомляється, що злиття капіталів обох концернів цей договір не передбачає.

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