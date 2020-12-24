У Європі вперше дозволили продаж штучного серця

Французький виробник медтехніки Carmat S першим в Європі отримав ліцензію на продаж штучного серця

Після повідомлень про дозвіл на продаж серця у Європі, що стало кульмінацією зусиль 27 років, акції компанії Carmat зросли на 34%

У Європі вперше ліцензували продаж штучного серця компанії Carmat S, що допоможе пацієнтам в очікуванні трансплантації серця.

Про це повідомляє Bloomberg.

Французький Carmat отримав сертифікацію СЕ, що дозволяє продаж товару на території Європейської економічної зони. Їхнє штучне серце може допомогти важкохворим пацієнтам в очікуванні трансплантації серця.

Ален Карпентьє, винахідних біологічних серцевих клапанів та кардіохірург, почав виробництво штучного серця у 1993 році з бізнесменом Жан-Люком Лагардером. Останній передав у розпорядження Карпентьє декілька лабораторій та інженерів зі власної компанії Matra.

Наразі Airbus SE, що згодом поглинув Matra, володіє 13% акцій Carmat, Карпентьє – лише 5,3%.

Carmat отримала ліцензію після 10 років спроб. Продаж планують відкрити у другій чверті наступного року, заявили у компанії.

Після повідомлень про дозвіл на продаж у Європі, що стало кульмінацією зусиль 27 років, акції компанії зросли на 34% до 32 євро. За рік акції Carmat зросли на 66% цьогоріч, а компанія має ринкову вартість у 407 мільйонів євро.

До слова, цьогоріч українські трансплантологи провели сім операцій з пересадки серця.