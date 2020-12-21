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    Цьогоріч українські трансплантологи провели сім операцій з пересадки серця

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    Лікарі в операційній Центральної лікарні Рівного&nbsp; - Цьогоріч українські трансплантологи провели сім операцій з пересадки серця
    Лікарі в операційній Центральної лікарні Рівного 
    Фото Галини Кульчинської, Фейсбук

    Також було проведено 138 трансплантацій кісткового мозку

    В Україні за рік медики провели сім трансплантацій серця, 19 - печінки, 91 - нирки і 138 - кісткового мозку. Такі дані озвучив на брифінгу заступник голови МОЗ Ігор Іващенко у понеділок, 21 грудня.

    «Якщо говорити за показниками, які ми отримали, і тут йдеться про власне проведені трансплантації, то за рік було проведено сім трансплантацій серця, 19 трансплантацій печінки, 91 трансплантацію нирки. Також було проведено 138 трансплантацій кісткового мозку, з них було також проведено чотири неспоріднені - алогенних, 10 гапло і вісім - родинні. Решта - це були аутологічні трансплантації кісткового мозку», - перерахував Іващенко.

    Він зазначив, що реалізація змін у системі трансплантацій проходила за пілотним проектом, який передбачав виплати МОЗ за проведення трансплантацій.

    «На початку пілотного проекту до переліку закладів входило 12 закладів, наразі ми маємо вже 24 заклади, а також отримали заявки від ще 14 установ охорони здоров'я про включення в цей пілотний проект... Коли ми говоримо про перспективи нашого пілотного проекту, то, звичайно, треба говорити про фінансування», - сказав чиновник.

    Так, він подякував за підтримку бюджетного запиту щодо пілотного проєкту на 2021 рік.

    «Хочу відзначити, що фінансування даного пілотного проекту було збільшено більш ніж у чотири рази і на наступний рік становитиме 502 млн гривень. У 2020 році ця сума фінансування склала всього 112 млн гривень», - додав Іващенко.

    Раніше повідомлялося, що Кабмін зафіксував вартість пересадки органів. Найдешевшою в Україні, за рішенням уряду, стане трансплантація нирки від 324 тисяч гривень, а найдорожчою - пересадка печінки.

    Також минулого тижня кардіохірурги провели унікальну операцію з пересадки серця у Рівному. 

    Крім того, нещодавно черкаські лікарі провели другу успішну пересадку ниркиПересаджували орган від матері Надії до доньки Віри. Нині пацієнтки почувають себе добре та готуються повертатися додому – на Кіровоградщину.

    До слова, у грудні 2020 року в Україні вперше пересадили нирку дитині. Донором став український актор Андрій Панас, який загинув після нещасного випадку: артист отримав набряк мозку після падіння, що призвело до смерті. Органи Андрія трансплантували чотирьом людям - операція врятувала їм життя. 

     

    Джерело: УНН

    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина лікар лікарня фінансування хвороби
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