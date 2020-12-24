Не лише ковід: на грип в Україні за тиждень захворіли майже 172 тисячі осіб

Наразі захворюваність на грип та ГРВІ в країні не перевищує епідемічного порогу

В Україні за минулий тиждень зареєстровано 171 996 хворих на грип і гостру респіраторну вірусну інфекцію. В країні захворюваність на грип та ГРВІ на 6,3% менше епідемічного порогу по Україні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

«Протягом звітного тижня (14-20 грудня) на ГРВІ захворіли 171 996 осіб, з них 41,1% - діти у віці до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 452,7 на 100 тисяч населення», - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що протягом звітного тижня проти грипу щеплено 14 464 особи, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 165 667 осіб.

Між іншим, раніше стало відомо, що Україна розробила комбінований ПЛР-тест для виявлення відразу трьох вірусів. В Інституті молекулярної біології інформують, що з огляду на схожість симптоматики грипу та коронавірусної хвороби, такий ПЛР-тест особливо актуальний зараз, коли в Україні очікують на сезонну епідемію грипу.

Нагадаємо, в Україні кількість випадків Covid-19 станом на 24 грудня перевищила мільйон, добовий приріст ─ майже 11,5 тисячі, проте кількість тих, хто одужав третю добу поспіль перевищує кількість тих, хто захворів. Госпіталізованих за добу знову майже 3 тисячі.