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    Здоров'я

    ВООЗ занепокоєна рішенням України закупити експериментальні ліки від Covid-19

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    <p>ВООЗ висловлює глибоке занепокоєння через рішення Кабінету міністрів виділити державні кошти на ліки, які мають низький доведений вплив</p> - ВООЗ занепокоєна рішенням України закупити експериментальні ліки від Covid-19

    ВООЗ висловлює глибоке занепокоєння через рішення Кабінету міністрів виділити державні кошти на ліки, які мають низький доведений вплив

    Уряд виділив близько 125 млн гривен на купівлю тоцилізумабу та імуноглобуліну

    Очільник регіонального Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ганс Клюге написав листа голові МОЗ України Максиму Степанову через виділення 125 млн гривень на експериментальні ліки від Covid-19 тоцилізумаб та імуноглобулін. 

    У листі, який є в розпорядженні LB.ua, Клюге висловлює глибоке занепокоєння через рішення Кабінету міністрів виділити державні кошти на ліки, які мають низький доведений вплив або повну його відсутність на зниження смертності госпіталізованих з коронавірусом пацієнтів.

    Клюге відзначив, що практика лікування коронавірусу постійно змінюється, для цього проводяться численні рандомізовані контрольовані дослідження багатьох різних препаратів.

    «Беручи до уваги ситуацію зі світовою пандемією Covid-19, важливо відзначити ініціативу українських спеціалістів слідувати останнім доступним рекомендаціям та протоколам лікування. Однак ВООЗ хотіла б заохотити до дотримання доказових методів та пропонує переглянути наявну в Україні практику призначення експериментальних препаратів для лікування Covid-19», – йдеться у листі. 

    У ВООЗ підкреслили, що такий великий бюджет, як було погоджено для закупівлі експериментальних препаратів без достатнього обґрунтування, слід спрямовувати на забезпечення кисневої терапії та необхідних матеріалів, зокрема, масок, а також обладнання для вимірювання насичення киснем (пульсоксиметрів) у службах первинної медичної допомоги для швидкої ідентифікації та направлення пацієнтів, стан яких погіршується. На думку ВООЗ, державні кошти краще також спрямовувати на обладнання, придатне для відділень інтенсивної терапії.

    Зазначається, що більшість випадків Covid-19 потребують кисневої терапії під час госпіталізації, і потреба в медичному кисні є значно вищою, ніж за звичайних умов.

    У ВООЗ нагадали, що уважно стежать за даними глобальних досліджень та регулярно оновлюють свої технічні вказівки щодо лікування пацієнтів з коронавірусом.

    «ВООЗ рекомендує використовувати для прийняття рішень оновлювальні рекомендації щодо лікарських засобів для Covid-19», – зазначив Ганс Клюге.

    Як відомо, уряд виділив близько 125 млн гривен на купівлю тоцилізумабу та імуноглобуліну наприкінці листопада. Обидва препарати є в українському протоколі лікування, хоча їх ефективність досі недоведена.

    Згідно з протоколом, їх мають призначати пацієнтам з середньо-тяжким перебігом.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило національний план вакцинації від ковіда, згідно якого протягом 2021-2022 років планує вакцинувати 20 млн українців. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      989642
    • Одужали
      615660
    • Хворіють
      356810
    • Померли
      17172

    До слова, в Україні кількість випадків Covid-19 станом на 24 грудня перевищила мільйон, добовий приріст – майже 11,5 тисячі, проте кількість тих, хто одужав третю добу поспіль перевищує кількість тих, хто захворів. Госпіталізованих за добу знову майже 3 тисячі.

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      Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я медицина держзакупівлі Україна Максим Степанов ліки уряд ВООЗ коронавірус
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