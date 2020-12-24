Чи справді Covid-19 йде на спад? Медики з усієї України оцінили цифри Степанова

«Більшість вже перехворіли»?

Динаміка захворюваності на коронавірус в останні тижні, якщо вірити офіційним даним, пішла на спад. Кількість нових хворих чотири тижні підряд зменшується, при цьому число тих, хто одужав, стабільно перевищує число тих, хто захворів. Нагадаємо, пік захворюваності, згідно з даними МОЗ, припав на кінець листопада. Тоді добовий показник сягав понад 16 тис. хворих на добу. Тепер картина геть інша. Наприклад, за неділю, 20 грудня, виявлено всього 6,5 тис. нових випадків хвороби. У будні цифри більші, але все одно суттєво нижчі за пікові показники. Глава МОЗ Максим Степанов пояснює цю тенденцію ефективністю карантину вихідного дня, який кілька тижнів діяв в країні. Але навряд чи таке покращення можна пояснити лише цим.

Аби з’ясувати, наскільки звіти уряду відображають реальність, «Главком» звернувся до лікарів з різних куточків країни. Саме вони можуть оцінити зміни, які стались впродовж останніх тижнів.

Більшість медиків із заходу і центру України і справді кажуть про зниження кількості звернень по допомогу і шпиталізацій. Але такої тенденції не спостерігається на сході держави.

Сімейні лікарі не виключають, що хворих з легкою формою коронавірусної інфекції насправді набагато більше. Просто ці люди не тестуються, не звертаються до медиків і займаються самолікуванням. Зі свого боку держава й не наполягає на тому, щоб виявлялись усі хворі. Отримати безкоштовний тест досі доволі непросто. Зокрема саме тому офіційні цифри й знижуються.

«На жаль, зараз почастішали летальні випадки»

Сергій Федоренко

директор Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні

Впродовж останніх 14 днів кількість хворих, які поступають на стаціонарне лікування, зменшується. Орієнтовно на 50%. Але якщо дивитися клінічний стан, то у хворих, які шпиталізуються, більш тяжкий перебіг ніж у попередні місяці. Напевно, це зумовлено двома причинами: мутацією коронавірусу і самолікуванням, яким займаються люди впродовж кількох днів чи навіть тижнів після початку хвороби. Потім, коли настає критичний стан, поступають на стаціонарне лікування. Безумовно, від цього ефективність лікування знижується внаслідок тяжкості перебігу хвороби. На жаль, зараз почастішали летальні випадки.

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«Багато хто пізно звертається»

Георгій Аксютін

заступник головного лікаря з медичних питань Київської міської клінічної лікарні №4

У нас дещо зменшилася кількість пацієнтів. Але як правило до лікарні потрапляють важкі хворі, які потребують кисневої підтримки. Якщо поступало за день по 60-80 хворих, то зараз по 30-40. Цей вірус немає типів. Він мутує і можуть бути інші штами. Ми знаємо штами грипу А1, А3, «Пхукет», «Таїланд» тощо. Є також два чи три штами групи «Б», якими можна захворіти, якщо ти не привитий, по декілька разів на рік. Можливо, з цим пов’язано (важкість протікання хвороби у пацієнтів, які зараз поступають до лікарень). Багато хто пізно звертається. Як правило, до нас у лікарню потрапляють пацієнти від 7 до 14 дня протікання хвороби.

«Може, люди змирилися?»

Олена Пироженко

головна лікарка Центральної районної лікарні, Катеринопільська ОТГ, Черкащина

Потік хворих трохи зменшився, десь наполовину. Може, люди змирилися зі своїми емоціями, перестали настільки сильно хвилюватися, ніж раніше і більше займаються самолікуванням. На 40-50% зменшилася кількість хворих, у яких виявляють «ковід». Стан пацієнтів, які звертаються амбулаторно такий самий, що і був раніше. У нашій об’єднаній територіальній громаді до сімейного лікаря звертаються близько 25 осіб на день. Маємо підписаних 11 тисяч декларацій. Раніше зверталося і по 50 осіб на день і більше.

«Потік хворих збільшився»

Світлана Забудкова

директор районного територіального медичного об’єднання, міської лікарні, Станично-Луганська ОТГ, Луганщина

За останні 14 днів збільшився потік хворих. Можна сказати, що у стаціонарі удвічі більше хворих. Нині в лікарні у нас 26 людей з підтвердженим коронавірусом. У жовтні і листопаді пацієнтів з цією хворобою було набагато менше. Кількість «ковід»-пацієнтів, які лікуються амбулаторно, також зросла приблизно у півтора-два рази. Нині це 67 людей. Щодо складності протікання хвороби не можу сказати, що вона змінилася. У нас в жовтні були складні випадки, і в листопаді, і в грудні так само. Хворіють як молоді люди, так і люди старшого віку.

«Основний удар на себе беруть саме сімейні лікарі»

Євгенія Данканич

лікар Закарпатської обласної інфекційної лікарні, викладач інфекційних хвороб в Ужгородському національному університеті

Можна сказати, що потік трохи зменшився, на 20-30%. Я пов’язую це з майбутніми святами. Але від того рівень важкості перебігу хвороби у пацієнтів, яких ми приймаємо, не змінюється. Мова про здебільшого середні і важкі випадки. Важкість протікання не змінюється впродовж багатьох місяців. Бувають важко хворіють навіть молоді люди, у яких цитокіновий шторм.

«Цитокіновий шторм» – запальна реакція в організмі, за якої рівень цитокінів у крові різко збільшується, що призводить до атаки імунітету на клітини і тканини власного організму. Наслідком цього може стати руйнування тканин і органів і, як наслідок, загибель організму

Коли поступають люди з цукровим діабетом, ожирінням, у них важка форма перебігу хвороби. Тим не менше, зараз немає ажіотажу, коли жодного вільного місця немає в лікарні. Ситуація трохи покращилася. В той же час амбулаторних хворих дуже багато. Просто у більшості легкий перебіг, який контролює ланка сімейної медицини. Думаю, основний удар на себе беруть саме сімейні лікарі.

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«У нас хворі тепер не засиджуються дома»

Юлія Шлапко

лікар загальної практики, сімейний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги, Покровська ОТГ, Дніпропетровщина

Звичайно, що зріс потік хворих. Стали виявляти більше хворих на коронавірусну хворобу за допомогою тестувань. Не можна сказати, що змінилася важкість протікання. Вона залежить від віку і супутніх хвороб у пацієнта. Щодо вчасності звертання до лікаря, то не можу також сказати, що пізно звертаються. У нас більш-менш вчасно, не засиджуються вдома. Це раніше пізно зверталися. Можливо, зростання хворих пов’язано і з мутацією вірусу.

«Більша частина вже перехворіла»

Тетяна Петрова

лікар сімейної медицини, Центр первинної медико-санітарної допомоги, Чкаловське ОТГ, Харківщина

У нас і не було великого потоку хворих. Всього за весь час пандемії у нас було 25 пацієнтів з цією хворобою. Якщо говорити про тенденцію, то кількість випадків зменшилася за останній час, особливо якщо порівнювати із вереснем і жовтнем. Думаю, що більша частина вже перехворіла у прихованій формі, тобто без підтвердженого діагнозу. Важкий перебіг спостерігається тільки у клінічних хворих. У більш молодому віці проявляється підвищенням температури до 38 градусів без задухи. Можна сказати, що ажіотаж звернень до лікарів нині спав на понад 50%. Пройшов той бум, коли казали, що «ковід» – це смертельна хвороба. Зараз люди спокійніше до неї ставляться, не панікують.

«Більшість вилікувалися вже»

Олексій Петренко

сімейний лікар, Рівнянська ОТГ, Кіровоградщина

Кількість тих, які звертаються через «ковід» зменшилася удвічі. Думаю тому, що більшість вилікувалися вже. Загалом у цей період часу стабільно багато захворювань на респіраторні інфекції верхніх дихальних шляхів. Не завжди відомо, чи це «ковід», чи це інша інфекція. В той же час зараз тестуються більше людей, ніж раніше. Якщо кілька тижнів тому можна було відправляти на тестування людей з підтвердженою пневмонією, то зараз можна «ловити» коронавірус і на проявах респіраторних синдромів. Тобто зміна протоколу дозволила встановлювати захворювання за симптоматикою. Раніше відповіді на тест чекали одну добу – максимум дві. А зараз не менше двох діб, а то й тиждень. Як працював один Лабораторний центр у Кропивницькому, так він один і працює. Але відповідь на результати тестів доводиться чекати довше… Знаю, що в районі (у Новоукраїнському районі) місць не вистачає в лікарнях, стоять величезні черги. Особисто у мене більш-менш спокійно.

Михайло Глуховський, «Главком»