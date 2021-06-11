У Кабміні призначили службове розслідування щодо голови «Енергоатома»

Розслідування проводиться на виконання припису Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК)

Кабмін розпорядженням від 9 червня призначив службове розслідування щодо в. о. президента «Енергоатома» Петра Котіна, у компанії кажуть, що це формальність для виконання припису Нацагентства з питань запобігання корупції. Про це йдеться у документі на сайті уряду.

Так, згідно розпорядження №608-р від 9 червня 2021 року, комісія має провести службове розслідування протягом двох місяців.

Розслідування проводиться на виконання припису Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) від 3 березня 2021 року, зазначають у розпорядженні.

Припис, про який ідеться, НАЗК внесло прем'єру Денису Шмигалю у березні 2021 року для усунення порушень антикорупційного законодавства в діяльності «Енергоатому» та скасування наказу підприємства щодо звільнення уповноваженого із реалізації антикорупційної програми та викривача Олега Поліщука.

У коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» в НАЕК повідомили, що зазначене розпорядження Кабміну, по суті, є технічним і процедурним документом, затвердженим для виконання формальних вимог НАЗК щодо реалізації його приписів.

«Розпорядження ні на що не впливає, оскільки низкою судових рішень, зокрема Шевченківського райсуду Києва від 28 травня та 16 квітня, усі ініційовані НАЗК провадження були закриті раніше з огляду на відсутність складу правопорушення», – роз'яснили в «Енергоатомі».

Тим часом, Міністерство енергетики провело чергову нараду з учасниками ринку з приводу махінацій з цінами на ринку електричної енергії.

«Проблеми з ціноутворенням створюють потенційну загрозу безпеці постачання електроенергії споживачам, стабільному проходженню осінньо-зимового періоду, а також, у перспективі, створюють ризики для синхронізації енергосистеми України з європейськими системами ENTSO-E», – повідомили в Міненерго.

В відомстві наголосили, що прийняття рішень, які дозволили би припинити зловживання і махінації лежить належить до компетенції НКРЕКП.