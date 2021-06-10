Обшуки в лікарнях «Укрзалізниці»: в НАБУ назвали причину

Обшуки проводяться в адміністративних приміщеннях, слідчі дії не впливають на надання медичних послуг пацієнтам, підкреслили в НАБУ

У Національному антикорупційному бюро (НАБУ) розповіли про обшуки в приміщеннях клінічних лікарень «Укрзалізниці». Обшуки проходять у рамках розслідування за фактом заволодіння посадовими особами підприємства бюджетними коштами в особливо великих розмірах, повідомила пресслужба НАБУ.

«НАБУ і САП здійснюють обшуки в приміщеннях клінічних лікарень на залізничному транспорті міст Києва, Харкова, Львова, Одеси і Дніпра філії Центр охорони здоров'я АТ Українська залізниця, а також у самій філії», – йдеться в повідомленні.

Обшуки проводяться в адміністративних приміщеннях, слідчі дії не впливають на надання медичних послуг пацієнтам, підкреслили у пресслужбі.

Уточнюється, що обшуки проходять у рамках розслідування за фактом заволодіння посадовими особами компанії бюджетними коштами в особливо великих розмірах за Програмою медичних гарантій з надання медичних послуг Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою Covid-19.

Йдеться про суму в 59 933 926 гривень, яка була отримана від Національної служби здоров'я України.

Порушено кримінальні справи за ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 і ч. 2 ст. 366 КК України. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з квітня поточного року.

Нагадаємо, що у квітні СБУ заблокувала схему розкрадання дизпалива в «Укрзалізниці» на десятки млн збитків. Оперативники СБУ встановили, що схема з розкрадання дизельного пального існувала у більшості структурних підрозділів компанії протягом тривалого часу. За висновками фахівців, збитки від цього механізму можуть сягати десятків мільйонів гривень.

Експерт вважає, що витрати на неефективну Наглядову раду «Укрзалізниці» дискредитують ідею корпоративного управління.

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