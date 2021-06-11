Уряд втратив довіру інвесторів, – експерт

«Відновити довіру можна лише шляхом неухильного виконання зобов’язань, які уряд і держава на себе взяли»

Грубе порушення урядом України своїх зобов’язань перед інвесторами в відновлювані джерела енергії підірвало довіру до держави як надійного партнера.

Про це заявив голова наглядової ради Tokmak Solar Energy Олександр Рєпкін.

«Дійсно, ситуація, яка зараз склалася на ринку відновлюваної енергетики і взагалі в галузі відновлюваної енергетики, достатньо критична. Тому що саме головне – підірвана довіра до України як надійного партнера. Тому що змінюються правила гри, коли вони були встановлені принаймні на певний період часу, і держава виступала гарантом цього процесу», – зазначив він в ефірі телеканалу «Україна24».

Рєпкін наголосив, що відновити цю довіру можна лише шляхом неухильного виконання зобов’язань, які уряд і держава на себе взяли.

«Принаймні для того, щоб нам вийти з кризи, нам треба все-таки звернутися до тих документів, які були підписані останнім часом. Такий компроміс був досягнутий в минулому році, підписаний меморандум між всіма виробниками і керівництвом нашої держави, прем’єр-міністром. Виробники добровільно пішли на зниження зеленого тарифу і очікували на погашення боргів. Але, на жаль, з цим меморандумом зараз у нас виникли труднощі», – зазначив Рєпкін.

Нагадаємо, 2 червня Кабмін вніс до парламенту законопроект про введення додаткового акцизного податку на електроенергію з відновлюваних джерел.

На наступний день, 3 червня найбільший скандинавський фонд оголосив про зупинку інвестицій в Україну.

В кінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань.

Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів в «зелену» енергетику України.

На початку червня стало відомо, що всі основні українські банки зупинити фінансування проектів ВДЕ через порушення Кабміном своїх зобов’язань.