У Кабміні розкрили заробіток «російського шпигуна» в уряді за рік

Єжова було звільнено з посади заступника керівника Протоколу прем’єр-міністра України 21 грудня 2017 року

Підозрюваний у співробітництві зі спецслужбами РФ перекладач прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана Станіслав Єжов протягом 2017 року отримав 204,4 тис. грн заробітної плати. Про це повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України у відповіді на інформаційний запит УНН.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Станіслав Єжов у суді

Єжова було звільнено з посади заступника керівника Протоколу прем’єр-міністра України 21 грудня 2017 року

Підозрюваний у співробітництві зі спецслужбами РФ перекладач прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана Станіслав Єжов протягом 2017 року отримав 204,4 тис. грн заробітної плати. Про це повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України у відповіді на інформаційний запит УНН.

«Посадовий оклад заступника керівника Протоколу Секретаріату Кабінету міністрів України складав 8131 грн. Протягом 2017 року Єжову Станіславу Станіславовичу виплачено 204 396,28 грн», — йдеться у відповіді Секретаріату Кабміну.

Також у відомстві зазначили, що Єжова було звільнено з посади заступника керівника Протоколу прем’єр-міністра України 21 грудня 2017 року. Зазначається, що на цю посаду він призначений 29 квітня 2016 року у порядку переведення з Апарату Верховної Ради України.

«Спеціальну перевірку відповідно до статті 56 Закону України «Про запобігання корупції» перед призначенням на посаду заступника керівника Протоколу прем’єр-міністра України Єжов С.С. у Секретаріаті Кабінету міністрів не проходив», — підкреслили у Секретаріаті уряду.

Крім того, за інформацією уряду, посада, на якій перебував Єжов, не передбачала оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці, «тому допуск до державної таємниці йому під час роботи в Секретаріаті Кабінету міністрів України не оформлювався».

У Кабміні додали, що до його обов’язків входило: здійснення усного та письмового перекладу під час заходів міжнародного характеру за участю глави уряду та забезпечення виконання програм візитів прем'єра (зокрема участь у роботі передових груп).

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України виявила в Кабінеті міністрів російського шпигуна.

Підозрюваного затримали ввечері 20 грудня. Він працював особистим перекладачем прем'єра Гройсмана.

21 грудня Єжову було оголошено про підозру.

Читайте також матеріал «Главкома» Екс-заступник голови СБУ Олександр Скіпальський: Таких «Єжових» навколо Гройсмана і Порошенка десятки