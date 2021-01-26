Новий законопроєкт щодо «євроблях». Головні новації у розмитненні транспортних засобів

Проблема розмитнення транспортних засобів, ввезених на територію України з-за кордону, тягнеться уже не один рік

Два роки тому Верховна Рада спробувала змінити правила розмитнення, ухваливши нову формулу розрахунку ставки акцизу. Але таке рішення не задовольнило водіїв «євроблях», а навпаки викликало значний суспільний резонанс.

Розв’язання проблеми з автівками на іноземній реєстрації було одним із завдань Ради нового скликання.

Протягом 2020 року народні депутати різних фракцій подали вісім законопроєктів, які стосуються розмитнення так званих «євроблях» (№ 3706, 2345, 2632, 3539, 3704, 3704-1, 3093, 2342). Але жоден із них не створював умов для подолання корупційних схем.

Зокрема, я маю на увазі корупційну складову під час експертної оцінки вартості автомобіля, яка змушує українців щорічно викладати зі своїх кишень до $100 млн.

Адже не секрет, що за кілька тисяч гривень експерт може оцінити авто саме на таку суму, як «потрібно» водієві. Також будь-хто може звернутися до дилера і той випише документ, в якому буде вказано, що ця машина - скажімо, стандарту Євро-3. Звичайно, він зробить це не просто так, а за кругленьку суму.

Тому від законів, які прийняла попередня влада, найбільше виграли не звичайні громадяни, які хотіли забути про те, що новий автомобіль - це не розкіш, а просто засіб пересування, а різні «рішали», які наживалися на них.

Я, як голова робочої групи, шукаючи компромісне рішення щодо поданих законопроєктів, поставив завдання зробити розмитнення «євроблях» не лише простішим і дешевшим, а й ліквідувати схему маніпулювання із вартістю автомобіля.

Натомість деякі активісти приписали мені породження якоїсь іншої корупційної схеми. (Лише цікаво, що про неї я вперше почув від цих же активістів).

Я хочу, щоб ми вирішили це питання один раз і назавжди, щоб українці не жили очікуваннями, а отримали можливість для реального розмитнення тих транспортних засобів, які вже є на території України.

У підсумку ми напрацювали два законопроєкти, які я з впевненістю можу назвати справжньою реформою у розмитненні транспортних засобів. Це абсолютно новий підхід до застарілих процесів і правил, який долає корупційні схеми, спрощує і здешевлює процедуру розмитнення. Концепцію майбутніх проєктів законів допомогли створити спеціалісти Офісу простих рішень і результатів, за що їм окрема подяка.

Законопроєкти пропонують зміни до Податкового http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70898 та Митного кодексів http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70900 і передбачають єдиний підхід до розмитнення автомобілів без будь-яких пільг і винятків, стосуються всіх транспортних засобів, які в’їхали на територію України до 31.12.2020 року:

розмитнити можна один транспортний засіб однієї категорії на одну людину (один легковий чи вантажний, один причеп);

транспортні засоби, що розмитнюються, повинні відповідати стандарту «Євро-2» або вище;

власникам авто, які знаходяться на території України з порушенням, необхідно буде сплатити 8500 грн «добровільного внеску» (тим, які знаходяться без порушень, – не потрібно);

при розмитненні автомобіля мито становитиме 0%;

акциз також буде менший, вираховуватиметься за новою формулою. Його розмір залежатиме від віку машини, типу та об'єму двигуна (за моїми підрахунками, разом із сумою добровільного внеску він не перевищуватиме 1000 євро).

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