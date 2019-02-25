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    У Канаді через шторм без електроенергії залишились 35 тисяч людей

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    Стихія обрушилась на райони від Віндзора до Корнуолла з вітром і снігом - У Канаді через шторм без електроенергії залишились 35 тисяч людей
    Стихія обрушилась на райони від Віндзора до Корнуолла з вітром і снігом

    Швидкість поривів вітру місцями досягає 120 км/год (33 м/с)

    У південному Онтаріо в Канаді бушують потужні вітри, що призвели до відключення електроенергії у деяких районах. Наразі без світла перебувають близько 35 тис. людей, передає Global News.

    Стихія обрушилась на райони від Віндзора до Корнуолла з вітром і снігом. Синоптики очікують повені внаслідок видування води з водоймів. Силу вітру розцінюють як ураганну.

    Видимість внаслідок негоди суттєво знижається і синоптики попереджають про небезпеки дорожнього руху. Окрім цього, в інших областях попереджають про сніговий шквал. За даними Національного метеобюро, швидкість поривів вітру місцями досягає 120 км/год (33 м/с). Стихія обрушилася на південну частину регіону, де, зокрема, розташовані міста Гамільтон, Кінгстон і Торонто.

    Крім того, повідомляється про десятки повалених дерев та рекламних конструкцій. У багатьох малоповерхових будинків вітром зірвало дахи. Про потерпілих інформації не надходило.

    Нагадаємо, 22 лютого о 20:30 до 4-ї спеціалізованої пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувального відділення села Явірник Спеціалізованої пошуково-рятувальної частини Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС в області прийшли 4 туристів та повідомили, що їхній групі (8 чол.), котра рухалась в напрямку гори Піп Іван Чорногірський, необхідна термінова допомога. Як з’ясувалося, група попередньо не зареєструвалася в жодному із пошуково-рятувальних відділень та знехтувала застереженнями про ускладнення погодних умов.

    Як згодом з'ясувалося - загинули двоє туристів. Після проведення пошуково-рятувальних робіт групи туристів поблизу гори Піп Іван троє рятувальників звернулися до лікарні з попереднім діагнозом обмороження верхніх кінцівок та обличчя.

    Зазначимо, що в Україні у понеділок, 25 лютого, на сході очікуються опади у вигляді дощу і снігу, в інших регіонах - мінлива хмарність.

    Раніше повідомлялося, що в Україну йде потепління, повітря прогріється до +11.


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