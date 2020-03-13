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    У Канаді зупинять роботу парламенту через коронавірус

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    Канада зупинила роботу парламенту через коронавірус - У Канаді зупинять роботу парламенту через коронавірус
    Канада зупинила роботу парламенту через коронавірус
    Фото: flickr.com mikebrowne

    Парламент буде закритий до 20 квітня

    Всі політичні партії погодилися призупинити роботу парламенту Канади до 20 квітня у зв'язку з пандемією коронавірусу.

    Про це повідомляє Huffington Post Canada.

    До такого рішення одноголосно прийшли всі політичні партії, представлені в канадському парламенті.

    Зупинка законодавчого органу, втім, не вплине на роботу уряду. Міністри як і раніше матимуть право витрачати державні кошти для реагування на спалах коронавірусу.

    «Ми зіткнемося з цим разом, і ми впораємося з цим разом», - заявив лідер ліберальної палати Пабло Родрігес.

    Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо знаходиться на карантині після того, як у його дружини Софі Грегуар Трюдо діагностували коронавірус COVID-19.

    Прессекретар прем’єра повідомив, що хвора почувається добре та дотримується рекомендацій лікарів.

    У прем’єра симптоми інфікування відсутні.

    Також нагадаємо, що відомий актор Том Хенкс і його дружина заразилися коронавірусом.

    Канада парламент коронавірус
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