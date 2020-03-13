У Канаді зупинять роботу парламенту через коронавірус



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Канада зупинила роботу парламенту через коронавірус Фото: flickr.com mikebrowne

Парламент буде закритий до 20 квітня

Всі політичні партії погодилися призупинити роботу парламенту Канади до 20 квітня у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє Huffington Post Canada.

До такого рішення одноголосно прийшли всі політичні партії, представлені в канадському парламенті.

Зупинка законодавчого органу, втім, не вплине на роботу уряду. Міністри як і раніше матимуть право витрачати державні кошти для реагування на спалах коронавірусу.

«Ми зіткнемося з цим разом, і ми впораємося з цим разом», - заявив лідер ліберальної палати Пабло Родрігес.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо знаходиться на карантині після того, як у його дружини Софі Грегуар Трюдо діагностували коронавірус COVID-19.

Прессекретар прем’єра повідомив, що хвора почувається добре та дотримується рекомендацій лікарів.

У прем’єра симптоми інфікування відсутні.

Також нагадаємо, що відомий актор Том Хенкс і його дружина заразилися коронавірусом.