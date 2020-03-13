Авіасполучення буде повністю закрито: Зеленський закликав українців протягом трьох діб повернутися з-за кордону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський закликав українців протягом трьох діб повернутися до України

Тих, хто повертатиметься, будуть обстежувати і за необхідності відправлятимуть на обсервацію

Президент Володимир Зеленський закликав усіх українців, які виїхали з країни, протягом трьох діб до закриття пасажирського авіасполучення, повернутися до України.

Про це президент заявив у відеозверненні за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони щодо протидії коронавірусу.

Він додав, що тих, хто повертатиметься, будуть обстежувати і за необхідності відправлятимуть на обсервацію.

Громадяни, які не зможуть повернутися з обʼєктивних причин, мають звернутися до консульств.

Таких українців повернуть спеціальними бортами вітчизняних авіакомпаній.

Також Глава держави закликав співгромадян не піддаватися паніці і зберігати холодний розум.

Нагадаємо, що по всьому світу заразилось понад 135 тисяч людей, найбільше в Китаї, де померло понад 3000 пацієнтів, а понад 62 тисячі вже одужали.